У социалистов новый муниципальный советник
Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева пополнились новым членом.
Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева пополнились новым членом.
Никита Цуркан займет место Петра Кордуняну, который занимал должность муниципального советника с 2015 года.
В свою очередь, Петр Кордуняну стал депутатом Парламента от ПСРМ. Он занял место Ирина Миздренко, которая скончалась от неизлечимой болезни.
Отметим, Никита Цуркан является членом Координационного совета Молодой Гвардии, членом республиканского совета Партии социалистов, председателем национального подготовительного комитета фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре 2017 года в Сочи.