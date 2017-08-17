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11:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Киев заявил о начале вещания украинских каналов на Крым

Киев начал трансляцию украинских каналов на Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

«С Чонгара началась трансляция украинских каналов на Крым в тестовом режиме. С 1 сентября мультиплекс (оборудование, объединяющее в один пакет несколько цифровых каналов — прим. “Ленты.ру”) начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 киловатта. С 1 ноября — с мощностью один киловатт», — написал он.

Костинский также призвал земляков, которые проживают в Красноперекопском, Джанкое и Джанкойском районах, «направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео».

В феврале он рассказывал, что «уже сейчас в Крыму можно слушать “Украинское радио” и Meydan Radiosı». По его словам, вещание ведется в центральных и северных районах региона. В свою очередь вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский объяснил заявления чиновника из Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями.

В январе в Киеве сообщили, что в поселке Чонгар Херсонской области на границе с Крымом завершено строительство 150-метровой вышки, с помощью которой украинские телеканалы и радио будут осуществлять вещание на территории полуострова. Ее строили два месяца.

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