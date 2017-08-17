Киев заявил о начале вещания украинских каналов на Крым

«С Чонгара началась трансляция украинских каналов на Крым в тестовом режиме. С 1 сентября мультиплекс (оборудование, объединяющее в один пакет несколько цифровых каналов — прим. “Ленты.ру”) начнет работать в стандартном режиме, с мощностью 0,3 киловатта. С 1 ноября — с мощностью один киловатт», — написал он.

Костинский также призвал земляков, которые проживают в Красноперекопском, Джанкое и Джанкойском районах, «направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинское вещание на видео».

В феврале он рассказывал, что «уже сейчас в Крыму можно слушать “Украинское радио” и Meydan Radiosı». По его словам, вещание ведется в центральных и северных районах региона. В свою очередь вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский объяснил заявления чиновника из Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями.