Мэрия Самары потребовала от Михаила Матвеева извинений за пост об обысках

Парламентарий, комментируя тему обысков, прошедший в двух департаментах мэрии — градостроительства и правовом, привел данные из анонимного Telegram-канала. В них говорится о существовании коррупционной схемы, в которой правовой департамент якобы играет ключевую роль.

В мэрии назвали эти данные заведомо недостоверными, носящими «клеветнический и очевидно оскорбительный характер».