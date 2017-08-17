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11:25 (мск), источник: Volga News

Мэрия Самары потребовала от Михаила Матвеева извинений за пост об обысках

Вечером, 16 августа, на официальном сайте мэрии Самары появилось опровержение информации, размещенной днем ранее в блоге депутата губдумы Михаила Матвеева.

Парламентарий, комментируя тему обысков, прошедший в двух департаментах мэрии — градостроительства и правовом, привел данные из анонимного Telegram-канала. В них говорится о существовании коррупционной схемы, в которой правовой департамент якобы играет ключевую роль.

В мэрии назвали эти данные заведомо недостоверными, носящими «клеветнический и очевидно оскорбительный характер».

В опровержении также указывается, что Михаилу Матвееву направлено официальное письмо с требованием удаления этой информации и принесения публичных извинений. Сообщается, что в противном случае администрация Самары намерена обратиться в суд с иском о защите деловой репутации.

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