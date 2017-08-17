Мэрия Самары потребовала от Михаила Матвеева извинений за пост об обысках
Вечером, 16 августа, на официальном сайте мэрии Самары появилось опровержение информации, размещенной днем ранее в блоге депутата губдумы Михаила Матвеева.
Вечером, 16 августа, на официальном сайте мэрии Самары появилось опровержение информации, размещенной днем ранее в блоге депутата губдумы Михаила Матвеева.
Парламентарий, комментируя тему обысков, прошедший в двух департаментах мэрии — градостроительства и правовом, привел данные из анонимного
В опровержении также указывается, что Михаилу Матвееву направлено официальное письмо с требованием удаления этой информации и принесения публичных извинений. Сообщается, что в противном случае администрация Самары намерена обратиться в суд с иском о защите деловой репутации.