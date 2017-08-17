Вячеслав Шпорт пообещал разобраться с историей создателя «Городища»

«Я прошу администрацию города обеспечить жесткий контроль за данными мероприятиями. 22 августа будет заседание проектного офиса по инвестиционному климату. Жду ваших докладов по решению обозначенных вопросов. Кроме того, необходимо расширять возможности участия малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков», — сказал Вячеслав Шпорт. Каждый из присутствующих мог рассказать о своём опыте. Так, комсомольчанин Александр Давыдов, который разработал и запустил в продажу известный детский конструктор «Городища», рассказал свою историю губернатору.



«Я много сейчас услышал, как у нас хорошо оказывается помощь предпринимателям. Скажу очень кратко, хотя история была длинная, как я обратился в краевой Фонд поддержки малого предпринимательства за помощью. Собрал довольно внушительный пакет документов. Нужен был залог, который в два раза выше, чем сумма займа. Необходимо было 700 тыс, а залог — 1,5 млн. Но и этого мало. Нужны поручители. Нашёл. После третьего запроса о том, что нужно предоставить что-то ещё, жена мне сказала — бросай, тебе отказывают. Я тогда сказал — не может быть. Хотя в результате, действительно, получил отказ. Написал обращение губернатору, то есть вам, которое в итоге переадресовали на другого человека. Спасибо администрации Комсомольска, которая не осталась в стороне, и все-таки помогла получить грант», — отметил Александр Давыдов. Генеральный директор краевого фонда поддержки малого предпринимательства Наталья Турманкина попыталась парировать рассказанное создателем «Городищ», но диалога не получилось, на предложение обсудить сложившуюся ситуацию в отдельном порядке он не согласился.