Вячеслав Шпорт пообещал разобраться с историей создателя «Городища»
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На Совете, в частности, рассказали о финансовой поддержке предпринимателей
Глава региона отметил, что необходимо резко нарастить работу по внедрению электронных сервисов на сайтах естественных монополистов, сетевых организаций города. Уже должен быть разработан «калькулятор процедур» при подключении к водоснабжению на сайте городского МУП «Горводоканал». До 1 октября необходимо разработать «личный кабинет» для дистанционной подачи заявлений на подключение на сайте МУП «Производственное предприятие тепловых сетей».
«Я прошу администрацию города обеспечить жесткий контроль за данными мероприятиями. 22 августа будет заседание проектного офиса по инвестиционному климату. Жду ваших докладов по решению обозначенных вопросов. Кроме того, необходимо расширять возможности участия малого и среднего предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков», — сказал Вячеслав Шпорт. Каждый из присутствующих мог рассказать о своём опыте. Так, комсомольчанин Александр Давыдов, который разработал и запустил в продажу известный детский конструктор «Городища», рассказал свою историю губернатору.
«Я много сейчас услышал, как у нас хорошо оказывается помощь предпринимателям. Скажу очень кратко, хотя история была длинная, как я обратился в краевой Фонд поддержки малого предпринимательства за помощью. Собрал довольно внушительный пакет документов. Нужен был залог, который в два раза выше, чем сумма займа. Необходимо было 700 тыс, а залог — 1,5 млн. Но и этого мало. Нужны поручители. Нашёл. После третьего запроса о том, что нужно предоставить
«Я поручение сейчас дам, чтобы разобрались в данной ситуации. Красиво говорить не каждый умеет, конечно, но дело делать — важнее. Мы — для того, чтобы дело делать. Если вы думаете, что вы будете всех посылать в космос, а они будут возвращаться на базу, — вы ошибаетесь. Он обиделся и больше не придёт, так ещё и отзываться о вас хорошо он не будет. Мы разберёмся в этом обязательно, и если надо — примем меры, в том числе кадровые», — закончил спор Вячеслав Шпорт.
Также глава региона сказал собравшимся о грядущем в октябре текущего года Дальневосточном форуме предпринимателей и пригласил предпринимателей города принять в нем активное участие.