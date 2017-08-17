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12:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды

(Город Казань KZN.RU, 17 августа, Антон Ноздрин). Республиканские и городские награды вручил мэр Казани Ильсур Метшин на внеочередной XIX сессии Казанской городской Думы. Заседание проходит в здании Исполнительного комитета города.

Источник: Город Казань.KZN.RU

За вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, вклад в финансово-экономическое развитие муниципального образования города Казани заместитель руководителя Исполкома города Радик Шафигуллин Указом Президента РТ награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Аналогичную награду за добросовестный труд, достойный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления получил председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов.

Распоряжением мэра Казани за добросовестный труд и вклад в развитие средств массовой информации Почетной грамотой Казани награжден пресс-атташе спортивно-коммерческого предприятия «Татнефть-Ак Барс» Ренат Ширманов.

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