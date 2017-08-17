Ильсур Метшин вручил республиканские и городские награды

За вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, вклад в финансово-экономическое развитие муниципального образования города Казани заместитель руководителя Исполкома города Радик Шафигуллин Указом Президента РТ награжден медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан». Аналогичную награду за добросовестный труд, достойный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления получил председатель Комитета земельных и имущественных отношений города Ренат Галяутдинов.