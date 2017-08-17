Рустам Минниханов взобрался на «парящий мост» в центре Москвы

«Парящий мост», представляющий собой 70-метровую площадку, станет одной из лучших смотровых площадок в городе, его возведут на высоте 140 м над Москвой-рекой. Конструкция свяжет парк с рекой, а также станет обзорной точкой с видами на Кремль, парк и центральные набережные.