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14:03 (мск), источник: Prokazan.ru

Рустам Минниханов взобрался на «парящий мост» в центре Москвы

Президент РТ Рустам Минниханов побывал на строящемся в центре Москвы в парке «Зарядье» «парящем мосту», фотографии вместе с вице-мэром Маратом Хуснуллиным он выложил на своей странице в соцсетях.

«Парящий мост», представляющий собой 70-метровую площадку, станет одной из лучших смотровых площадок в городе, его возведут на высоте 140 м над Москвой-рекой. Конструкция свяжет парк с рекой, а также станет обзорной точкой с видами на Кремль, парк и центральные набережные.

На смотровой площадке смогут одновременно находиться 3−4 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, Рустам Минниханов намерен принять участие в открытии Дней Татарстана в Москве.

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