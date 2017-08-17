Рустам Минниханов взобрался на «парящий мост» в центре Москвы
Президент РТ Рустам Минниханов побывал на строящемся в центре Москвы в парке «Зарядье» «парящем мосту», фотографии вместе с
Президент РТ Рустам Минниханов побывал на строящемся в центре Москвы в парке «Зарядье» «парящем мосту», фотографии вместе с
«Парящий мост», представляющий собой 70-метровую площадку, станет одной из лучших смотровых площадок в городе, его возведут на высоте 140 м над
На смотровой площадке смогут одновременно находиться 3−4 тыс. человек.
Отметим, Рустам Минниханов намерен принять участие в открытии Дней Татарстана в Москве.