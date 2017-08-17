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14:01 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани депутаты повысили зарплату Ильсуру Метшину

Она увеличилась на 1900 рублей, составив 40 705 рублей.

Депутаты Казгордумы в ходе внеочередной сессии приняли решение повысить зарплату как мэру города Ильсуру Метшину, так и всем сотрудникам исполкома. Об этом сообщает «Идел. Реалии».

Повышение составит 5% и будет действовать с 1 октября 2017 года. Оклад Ильсура Метшина увеличивается с 38 803 рублей до 40 705 рублей, оклад первого вице-мэра Евгении Лодвиговой — с 26 375 рублей до 27 668 рублей, вице-мэра Людмилы Андреевой — с 24 265 рублей до 25 454 рублей.

По данным Казгордумы, зарплаты депутатов и работников исполкома не повышались в течение 7 лет. В новом проекте решения депутатов предусматривается индексация размеров денежных вознаграждений глав муниципальных образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателей контрольно-счетных органов, муниципальных служащих, лиц, замещающих на постоянной основе муниципальные должности Казани.

Отметим, в 2016 году доходы Ильсура Метшина составили 4,2 миллиона рублей. Это почти на миллион меньше по сравнению с позапрошлым годом.

Напомним, ранее депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин заявил, что его зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц, ее выплачивают дважды в месяц.

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