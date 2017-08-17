В Казани депутаты повысили зарплату Ильсуру Метшину
Она увеличилась на 1900 рублей, составив 40 705 рублей.
Она увеличилась на 1900 рублей, составив 40 705 рублей.
Депутаты Казгордумы в ходе внеочередной сессии приняли решение повысить зарплату как мэру города Ильсуру Метшину, так и всем сотрудникам исполкома. Об этом сообщает «Идел. Реалии».
Повышение составит 5% и будет действовать с 1 октября 2017 года. Оклад Ильсура Метшина увеличивается с 38 803 рублей до 40 705 рублей, оклад первого
По данным Казгордумы, зарплаты депутатов и работников исполкома не повышались в течение 7 лет. В новом проекте решения депутатов предусматривается индексация размеров денежных вознаграждений глав муниципальных образований, депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателей
Отметим, в 2016 году доходы Ильсура Метшина составили 4,2 миллиона рублей. Это почти на миллион меньше по сравнению с позапрошлым годом.
Напомним, ранее депутат Госдумы от РТ Александр Сидякин заявил, что его зарплата составляет чуть меньше 300 тысяч рублей в месяц, ее выплачивают дважды в месяц.