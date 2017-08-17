Медведев подписал стратегию развития машиностроения до 2030 года

«Я подписал документ довольно существенный для развития транспортного машиностроения. Это стратегия развития отрасли до 2030 года. Важная задача для всей экономики. Среди главных приоритетов стратегии — насыщение внутреннего рынка современной конкурентоспособной продукцией транспортного машиностроения, увеличение ее экспорта», — заявил Медведев.

Кроме того, как сообщил глава правительства, необходимо создавать новые производственные мощности и рабочие места, а также привлекать инвестиции в инновационные разработки, что особенно важно для развития таких приоритетных направлений, как развитие высокоскоростного движения, тяжеловесного движения, внедрение интеллектуальных систем на транспорте.