Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Американец с гвоздем в сердце сам приехал в больницу
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ: в Киеве сравнили украинский и российский флот
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
13Умерла Вера Глаголева
12:53 (мск), источник: РИА Новости

Медведев подписал стратегию развития машиностроения до 2030 года

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал стратегию развития отрасли машиностроения до 2030 года.

Источник: РИА Новости
Читайте также
«АвтоВАЗ» в 2017—2018 годах сократит более восьми тысяч сотрудников

«Я подписал документ довольно существенный для развития транспортного машиностроения. Это стратегия развития отрасли до 2030 года. Важная задача для всей экономики. Среди главных приоритетов стратегии — насыщение внутреннего рынка современной конкурентоспособной продукцией транспортного машиностроения, увеличение ее экспорта», — заявил Медведев.

Кроме того, как сообщил глава правительства, необходимо создавать новые производственные мощности и рабочие места, а также привлекать инвестиции в инновационные разработки, что особенно важно для развития таких приоритетных направлений, как развитие высокоскоростного движения, тяжеловесного движения, внедрение интеллектуальных систем на транспорте.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 На чьи счета поступали деньги спонсоров программы 'Пока все дома'
Стало известно, какое шоу будет вести Малахов на 'России 1'
ЕС добился вывода из-под санкций части проектов с участием РФ
Госадвокат Януковича отказался защищать его в суде
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
Роспотребнадзор предупредил о бубонной чуме в США
Возможной заменой Андрею Малахова назвали Юлию Меньшову
Особняк в Подмосковье выставили на продажу за биткоины
Спорт
Реалити-шоу. Мадридцы добили «Барсу» на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» довершил то, что начал во втором тайме первого матча за Суперкубок
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме Для главной роли в фильме «Я худею» актриса по-настоящему поправлялась и худела
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
36-летняя солистка «Блестящих» впервые стала мамой Надя Ручка родила первенца утром 17 августа в одной из столичных клиник.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь