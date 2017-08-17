Депутаты заксобрания приняли изменения в бюджет 2017−2019 годов
Депутаты законодательного собрания Пермского края рассмотрели и приняли изменения в региональный бюджет на 2017−2019 годы.
Депутаты законодательного собрания Пермского края рассмотрели и приняли изменения в региональный бюджет на 2017−2019 годы.
В 2017 году доходы и расходы краевой казны будут увеличены на 517 млн рублей. Доходная часть увеличится за счет возврата средств краевого АО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на 300 млн руб. Эти средства будут направлены на помощь обманутым дольщикам. Также регион получит 217 млн рублей из федерального бюджета на строительство дороги — обход Чусового.
Также были скорректированы суммы на финансирование крупных краевых инфраструктурных проектов в 2018 году.
В частности, расходы на реконструкцию городской детской больницы в Березниках будут увеличены на 136,7 млн рублей, на строительство ФОК в правобережном районе города будут дополнительно выделены 42,5 млн рублей.
На проект исторического парка «Россия — моя история» в Перми в 2017 будут выделены 56 млн рублей, в 2018 и 2019 году запланировано вложить в проект по 44 млн рублей ежегодно.
Кроме того предполагается увеличить объем краевого дорожного фонда на 536,3 млн рублей в 2018 году и 294,2 млн рублей в 2019 году.