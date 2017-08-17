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13:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии проект республиканской «Стратегии-2030» рассмотрят в конце года

УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Утверждение проекта республиканской «Стратегии-2030» перенесено на декабрь этого года. Ранее предполагалось, что стратегия социально-экономического развития Башкортостана до 2030 года будет принята к середине 2017 года, сообщает РБК-Уфа.

По информации издания, новая дата появилась после заседания координационного совета по стратегическому планированию правительства РБ. Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков отчитался, что проект стратегии прошел согласование в правительстве республики и был направлен в федеральные органы исполнительной власти. Минэкономразвития России выдало заключение, что в целом проект стратегии республики соответствует федеральным требованиям, однако имеется ряд предложений и замечаний по дополнению документа. После учета замечаний стратегия должна быть снова согласована на федеральном уровне и только затем последует ее утверждение.

Практически по всем показателям республика к 2030 году при успешной реализации стратегии должна войти в десятку и двадцатку ведущих регионов. Валовой региональный продукт на душу населения предполагается увеличить более чем в три раза и войти в первую десятку регионов (сейчас Башкортостан в четвертом десятке). Объем инвестиций в основной капитал предполагается повысить до 304 тысяч рублей на человека. По этому показателю в 2030 году республика планирует войти в 15 ведущих регионов. Составители стратегии ориентируются на цену на нефть в 40 долларов за баррель.

Как следует из проекта Стратегии, основные расходы пойдут по программам развития образования (520 млрд рублей), здравоохранения (464 млрд), транспортной системы (294 млрд) и сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (366 млрд). Всего программ 27.

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