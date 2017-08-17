В Башкирии проект республиканской «Стратегии-2030» рассмотрят в конце года
УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Утверждение проекта республиканской «Стратегии-2030» перенесено на декабрь этого года. Ранее предполагалось, что стратегия
УФА, 17 авг 2017. /ИА «Башинформ"/. Утверждение проекта республиканской «Стратегии-2030» перенесено на декабрь этого года. Ранее предполагалось, что стратегия
По информации издания, новая дата появилась после заседания координационного совета по стратегическому планированию правительства РБ. Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков отчитался, что проект стратегии прошел согласование в правительстве республики и был направлен в федеральные органы исполнительной власти. Минэкономразвития России выдало заключение, что в целом проект стратегии республики соответствует федеральным требованиям, однако имеется ряд предложений и замечаний по дополнению документа. После учета замечаний стратегия должна быть снова согласована на федеральном уровне и только затем последует ее утверждение.
Практически по всем показателям республика к 2030 году при успешной реализации стратегии должна войти в десятку и двадцатку ведущих регионов. Валовой региональный продукт на душу населения предполагается увеличить более чем в три раза и войти в первую десятку регионов (сейчас Башкортостан в четвертом десятке). Объем инвестиций в основной капитал предполагается повысить до 304 тысяч рублей на человека. По этому показателю в 2030 году республика планирует войти в 15 ведущих регионов. Составители стратегии ориентируются на цену на нефть в 40 долларов за баррель.
Как следует из проекта Стратегии, основные расходы пойдут по программам развития образования (520 млрд рублей), здравоохранения (464 млрд), транспортной системы (294 млрд) и сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (366 млрд). Всего программ 27.