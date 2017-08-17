Киев подключил Интерпол к «поискам» картин Шишкина и Левитана в Крыму
Украина объявила в розыск по линии Интерпола 52 произведения классической живописи, переданные в 2014 году в Симферопольский художественный музей.
Украина объявила в розыск по линии Интерпола 52 произведения классической живописи, переданные в 2014 году в Симферопольский художественный музей.
Среди картин работы великих российских живописцев Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Исаака Левитана, об этом говорится в сообщении действующей в Киеве прокуратуры Автономной Республики Крым.
По этим данным, среди объявленных в розыск картин — «Лунная ночь» Айвазовского, «Дорога в лесу» Шишкина, «Болото» Левитана и другие.
По словам прокурора Гюндуза Мамедова, объявление культурных ценностей в розыск по линии Интерпола ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.
Он отметил, что «прокуратурой предоставляется правовая оценка по каждому факту незаконного завладения и пользования достоянием, принадлежащим нашему государству».
Гюндуз напомнил, что в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция скифского золота принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию".
18 марта 2014 года Россия и Республика Крым подписали договор о вхождении региона в состав Российской Федерации. 20 марта 2014 года коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе, была возвращена в Крым.
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