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14:55 (мск), источник: РБК

Киев подключил Интерпол к «поискам» картин Шишкина и Левитана в Крыму

Украина объявила в розыск по линии Интерпола 52 произведения классической живописи, переданные в 2014 году в Симферопольский художественный музей.

Среди картин работы великих российских живописцев Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского и Исаака Левитана, об этом говорится в сообщении действующей в Киеве прокуратуры Автономной Республики Крым.

По этим данным, среди объявленных в розыск картин — «Лунная ночь» Айвазовского, «Дорога в лесу» Шишкина, «Болото» Левитана и другие.

Ориентировочная оценочная стоимость экспонатов по состоянию на 20 марта 2014 года составила $1,3 млн, заявили в ведомстве.
«Лунная ночь» Ивана Айвазовского

По словам прокурора Гюндуза Мамедова, объявление культурных ценностей в розыск по линии Интерпола ускорит процесс их возвращения в Музейный фонд Украины.

«Дорога в лесу» Ивана Шишкина

Он отметил, что «прокуратурой предоставляется правовая оценка по каждому факту незаконного завладения и пользования достоянием, принадлежащим нашему государству».

«Болото» Исаака Левитана

Гюндуз напомнил, что в декабре прошлого года Окружной суд Амстердама своим решением признал, что коллекция скифского золота принадлежит Украине и должна быть возвращена на ее территорию".

18 марта 2014 года Россия и Республика Крым подписали договор о вхождении региона в состав Российской Федерации. 20 марта 2014 года ​коллекция Симферопольского художественного музея, которая экспонировалась в Мариуполе, была возвращена в Крым.

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