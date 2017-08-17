Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма

Со ссылкой на главу компании «Телесети Украины» Петр Семерея Костинский сообщил, что с 1 сентября мощность передатчиков будет увеличена до 0,3 кВт, а с 1 ноября — до 1 кВт, что позволит улучшить качество и увеличить дальность приема. Ранее Костинский говорил, что вышка в Чонгаре построена практически на границе с Крымом, а потому радиосигнал с нее принимается даже в окрестностях Симферополя.

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Максим Яковлев сообщил РБК, что на полуострове готовы к очередной попытке начать трансляцию украинских телеканалов на территорию Крыма. «Мы к этому готовы. Пусть начинают вещание. Мы запретить им этого не можем», — сказал он.



По его словам, в Крыму постоянно ведется работа по блокировке украинских телеканалов. «Со стороны сопредельного государства строится сеть телерадиовещательных средств для намеренной трансляции контента на территорию Крыма. Мы в свою очередь отвечаем на это направленным излучением своих каналов», — отметил он.



В ноябре 2015 года Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился прекратить вещание украинских радиостанций на территории северных районов полуострова.



«Украинские СМИ зачистите как класс. Чтобы я даже не слышал, что кто-то в Крыму слушает эти передачи непонятные. Уж лучше пусть “Спокойной ночи, малыши” смотрят», — заявил он на заседании штаба по ЧС.