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14:01 (мск), источник: РБК

Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма

В тестовом режиме с телевышки в Чонгаре началась трансляция пяти украинских каналов. С 1 сентября мощность передатчиков планируется увеличить.

Источник: РИА "Новости"

С телевышки в селе Чонгар (Херсонская область) началось вещание на территорию Крыма, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

По его словам, пока трансляция ведется в тестовом режиме и в эфир выдаются передачи пяти телеканалов — «UA: КРЫМ» (НСТУ), «Пятый канал», «Прямой канал», ICTV и «Черноморская ТРК».

В будущем число каналов планируется увеличить до десяти.
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Со ссылкой на главу компании «Телесети Украины» Петр Семерея Костинский сообщил, что с 1 сентября мощность передатчиков будет увеличена до 0,3 кВт, а с 1 ноября — до 1 кВт, что позволит улучшить качество и увеличить дальность приема.

Ранее Костинский говорил, что вышка в Чонгаре построена практически на границе с Крымом, а потому радиосигнал с нее принимается даже в окрестностях Симферополя.

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Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Максим Яковлев сообщил РБК, что на полуострове готовы к очередной попытке начать трансляцию украинских телеканалов на территорию Крыма. «Мы к этому готовы. Пусть начинают вещание. Мы запретить им этого не можем», — сказал он.

По его словам, в Крыму постоянно ведется работа по блокировке украинских телеканалов. «Со стороны сопредельного государства строится сеть телерадиовещательных средств для намеренной трансляции контента на территорию Крыма. Мы в свою очередь отвечаем на это направленным излучением своих каналов», — отметил он.

В ноябре 2015 года Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился прекратить вещание украинских радиостанций на территории северных районов полуострова.

«Украинские СМИ зачистите как класс. Чтобы я даже не слышал, что кто-то в Крыму слушает эти передачи непонятные. Уж лучше пусть “Спокойной ночи, малыши” смотрят», — заявил он на заседании штаба по ЧС.

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