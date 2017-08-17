Украина начала трансляцию своих телеканалов на территорию Крыма
В тестовом режиме с телевышки в Чонгаре началась трансляция пяти украинских каналов. С 1 сентября мощность передатчиков планируется увеличить.
В тестовом режиме с телевышки в Чонгаре началась трансляция пяти украинских каналов. С 1 сентября мощность передатчиков планируется увеличить.
С телевышки в селе Чонгар (Херсонская область) началось вещание на территорию Крыма, сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
По его словам, пока трансляция ведется в тестовом режиме и в эфир выдаются передачи пяти телеканалов — «UA: КРЫМ» (НСТУ), «Пятый канал», «Прямой канал», ICTV и «Черноморская ТРК».
Со ссылкой на главу компании «Телесети Украины» Петр Семерея Костинский сообщил, что с 1 сентября мощность передатчиков будет увеличена до 0,3 кВт, а с 1 ноября — до 1 кВт, что позволит улучшить качество и увеличить дальность приема.
Ранее Костинский говорил, что вышка в Чонгаре построена практически на границе с Крымом, а потому радиосигнал с нее принимается даже в окрестностях Симферополя.
Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Максим Яковлев сообщил РБК, что на полуострове готовы к очередной попытке начать трансляцию украинских телеканалов на территорию Крыма. «Мы к этому готовы. Пусть начинают вещание. Мы запретить им этого не можем», — сказал он.
По его словам, в Крыму постоянно ведется работа по блокировке украинских телеканалов. «Со стороны сопредельного государства строится сеть телерадиовещательных средств для намеренной трансляции контента на территорию Крыма. Мы в свою очередь отвечаем на это направленным излучением своих каналов», — отметил он.
В ноябре 2015 года Глава Крыма Сергей Аксенов распорядился прекратить вещание украинских радиостанций на территории северных районов полуострова.
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