Губернатор: «Объекты Универсиады — мощнейший прорыв для спортивной инфраструктуры Красноярска»

Объекты Универсиады станут мощнейшим прорывом в спортивной инфраструктуре Красноярска. Такое заявление сегодня сделал губернатор края Виктор Толоконский в рамках выездного совещания по строительным площадкам объектов Студенческих игр.

Глава региона проинспектировал возведение многофункционального комплекса СФУ, стадиона «Енисей», комплекса «Платинум Арена», ледовой арены на ул. Партизана Железняка, а также ключевого объекта транспортной инфраструктуры — шестиполосной магистрали протяженностью 2 км в створе четвертого автомобильного моста через Енисей и улицы Волочаевской.

Как отметил в своем докладе представитель подрядной организации, в настоящее время на месте будущей автодороги ведется снос зданий и сооружений, вынос инженерных сетей, отсыпается земельное полотно, ведется строительство новой теплотрассы.

На строительной площадке многофункционального комплекса «Платинум Арена» работы находятся на завершающем этапе. Внутри здания идет черновая отделка помещений и монтаж технологической плиты для льда, начато благоустройство территории.

Генеральный директор ООО «Платинум Арена» Роман Сотников доложил главе края, что вокруг спортивного объекта появится парк площадью 5,5 га, газоны, пешеходные дорожки и парковка для посетителей спортивного комплекса. Строительно-монтажные работы завершатся в декабре этого года, сдача объекта в эксплуатацию по плану состоится в марте 2018 года.

Виктор Толоконский также побывал на стройплощадке стадиона «Енисей», где во время проведения Всемирных студенческих игр пройдут соревнования по хоккею с мячом. На данный момент на спортивном объекте выполнены демонтажные и земляные работы, забито свайное поле, подготовлен фундамент. Возведение стадиона, рассчитанного на 5 тыс. зрителей, идет по графику — силами 240 рабочих ведется монтаж деревянных и металлических конструкций, устройство монолитных опор арок, в октябре строители закроют тепловой контур здания.

Установка технологического оборудования по водоподготовке, отоплению и вентиляции, холодоснабжению ледовой арены запланирована на следующий год. Все работы на объекте планируется завершить в ноябре 2018 года.

Объезд объектов Универсиады продолжился посещением строящейся ледовой арены на ул. Партизана Железняка. На сегодняшний день внутри комплекса проходят отделочные работы, ведется благоустройство прилегающей территории. Строительство идет по графику — тепловой контур здания закончат к концу сентября. Ввод объекта запланирован на середину 2018 года. Ледовая арена во время проведения студенческих игр примет соревнования по хоккею и сможет вместить 3 500 человек.

На стадионе «Локомотив» реконструкция ведется по установленному графику, продолжаются работы по устройству поля, монтажу холодильного оборудования, также строители проводят капитальный ремонт трибун, в ходе которого установят новые кресла.

Подводя итоги рабочей поездки, губернатор края отметил высокий темп создания инфраструктуры Всемирных зимних студенческих игр.