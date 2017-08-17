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13:55 (мск), источник: ЕАН

В Среднеуральске мэрию наказали за плохую питьевую воду

В Среднеуральске Роспотребнадзор заставил мэрию привести качество воды к требуемым санитарным нормам, сообщает пресс-служба управления.

Управление обратилось в суд с иском к администрации. В документе говорилось, что вода из городской сети водоснабжения не соответствует нормам из-за изношенных водопроводных сетей.

Ранее в адрес главы и эксплуатирующих организаций уже поступали требования решить вопрос с качеством воды, но мэрия проигнорировала их.

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