В Среднеуральске мэрию наказали за плохую питьевую воду
В Среднеуральске Роспотребнадзор заставил мэрию привести качество воды к требуемым санитарным нормам, сообщает
В Среднеуральске Роспотребнадзор заставил мэрию привести качество воды к требуемым санитарным нормам, сообщает
Управление обратилось в суд с иском к администрации. В документе говорилось, что вода из городской сети водоснабжения не соответствует нормам
Ранее в адрес главы и эксплуатирующих организаций уже поступали требования решить вопрос с качеством воды, но мэрия проигнорировала их.