Ярошук пообещал разобраться с пивными магазинами напротив музыкальной школы

Как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», соответствующее поручение глава города дал после обращения местных жителей во время выезда на ул. Озерную в Калининграде.
«Конечно, нарушает федеральное законодательство. Мы проверим, посмотрим», — сказал Ярошук.
Жители рассказали, что после утверждения минимальных расстояний, в границах которых нельзя торговать алкоголем, напротив школы были закрыты ночной магазин и дискотека. Однако в начале 2016 года недалеко от школы открылся новый вино-водочный магазин, затем напротив — два специализированных магазина по продаже пива, в том числе «на два столика», и один ночной магазин, торгующий алкоголем. «Получается, что сегодня пивом и водкой торгуют в магазинах прямо напротив окон музыкальной школы», — отметили жители.
Напомним, «Новый Калининград.Ru» писал о ситуации с водочными магазинами на ул. Горького в 2016 году. Выяснилось, что постановление главы администрации Калининграда запрещает торговлю на определенном расстоянии от входа на территорию детского учреждения. Детская школа искусств обнесена забором. Раньше в ДШИ можно было зайти через два входа — с ул. Горького и ул. Сибирякова. В прошлом году вход с ул. Горького закрыли, оставив только вход с ул. Сибирякова. Это позволило увеличить зону, в которой можно торговать алкоголем.