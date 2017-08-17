Ярошук пообещал разобраться с пивными магазинами напротив музыкальной школы

Как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», соответствующее поручение глава города дал после обращения местных жителей во время выезда на ул. Озерную в Калининграде.

«Конечно, нарушает федеральное законодательство. Мы проверим, посмотрим», — сказал Ярошук.

Жители рассказали, что после утверждения минимальных расстояний, в границах которых нельзя торговать алкоголем, напротив школы были закрыты ночной магазин и дискотека. Однако в начале 2016 года недалеко от школы открылся новый вино-водочный магазин, затем напротив — два специализированных магазина по продаже пива, в том числе «на два столика», и один ночной магазин, торгующий алкоголем. «Получается, что сегодня пивом и водкой торгуют в магазинах прямо напротив окон музыкальной школы», — отметили жители.