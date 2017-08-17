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14:30 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук пообещал разобраться с пивными магазинами напротив музыкальной школы

Мэр Калининграда Александр Ярошук пообещал разобраться с торгующими алкоголем и пивом магазинами, которые работают напротив Детской школы искусств Ленинградского района на ул. Горького.

Как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», соответствующее поручение глава города дал после обращения местных жителей во время выезда на ул. Озерную в Калининграде.

«Конечно, нарушает федеральное законодательство. Мы проверим, посмотрим», — сказал Ярошук.

Жители рассказали, что после утверждения минимальных расстояний, в границах которых нельзя торговать алкоголем, напротив школы были закрыты ночной магазин и дискотека. Однако в начале 2016 года недалеко от школы открылся новый вино-водочный магазин, затем напротив — два специализированных магазина по продаже пива, в том числе «на два столика», и один ночной магазин, торгующий алкоголем. «Получается, что сегодня пивом и водкой торгуют в магазинах прямо напротив окон музыкальной школы», — отметили жители.

Напомним, «Новый Калининград.Ru» писал о ситуации с водочными магазинами на ул. Горького в 2016 году. Выяснилось, что постановление главы администрации Калининграда запрещает торговлю на определенном расстоянии от входа на территорию детского учреждения. Детская школа искусств обнесена забором. Раньше в ДШИ можно было зайти через два входа — с ул. Горького и ул. Сибирякова. В прошлом году вход с ул. Горького закрыли, оставив только вход с ул. Сибирякова. Это позволило увеличить зону, в которой можно торговать алкоголем.

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