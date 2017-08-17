Украина отчиталась о полной победе над Лениным
По словам главы Украинского института национальной памяти, памятников Ленину на подконтрольной Киеву территории больше не осталось. Всего за время «ленинопада» было демонтировано 1320 таких памятников.
По словам главы Украинского института национальной памяти, памятников Ленину на подконтрольной Киеву территории больше не осталось. Всего за время «ленинопада» было демонтировано 1320 таких памятников.
Снос памятников Ленину на территории Украины завершен, заявил в интервью изданию Liga.net директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.
«По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения», — сказал Вятрович.
Большая часть низверженных «вождей» была просто уничтожена — отлитые из гипса по одной форме они не представляли ни материальной, ни исторической ценности. Бронзовые «Ленины» были переплавлены.
«Часть сохраняется для музея. Надеюсь, в конце этого года мы сможем основать такой музей в Киеве, на территории ВДНХ. Это будет музей монументальной пропаганды СССР», — сказал Вятрович, отметив, что посетителям необходимо будет объяснить какую роль сохраненные статуи исполняли в истории и как «вплетались» в информационную политику коммунистического режима.
Нелегитимные с недавних пор названия сохранили только Днепропетровская и Кировоградская области, для переименования которых необходимо изменение Конституции страны, а также незначительное число улиц.
Причастность своего института к тому, что на смену Ленину и Дзержинскому приходят Бандера и Шухевич, Вятрович отрицает, по его словам в этих вопросах все решают сами местные жители. И если в Киеве решили назвать проспект Ватутина (который, строго говоря, под закон о декоммунизации вовсе не подпадал) именем Шухевича для того, чтобы «потроллить» Россию, то ничего страшного в этом нет.
«Россия превратила того же Бандеру в главный антисоветский, а теперь уже антироссийский символ. И очевидно, что для людей эта позиция их антироссийскости очень важна в нынешней войне», — пояснил Вятрович.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.