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14:37 (мск), источник: РБК

Украина отчиталась о полной победе над Лениным

По словам главы Украинского института национальной памяти, памятников Ленину на подконтрольной Киеву территории больше не осталось. Всего за время «ленинопада» было демонтировано 1320 таких памятников.

Источник: AP 2017

Снос памятников Ленину на территории Украины завершен, заявил в интервью изданию Liga.net директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

«По нашей информации, Ленина в городах больше нет — на территории, которая контролируется Украиной. Возможно, они остались в сельской местности и на территории предприятий. Дело в том, что в реестрах они никогда не существовали, их можно демонтировать только по факту обнаружения», — сказал Вятрович.

По его словам, всего в рамках кампании по декоммунизации на Украине было демонтировано 2389 памятников, в том числе 1320 памятников Ленину.

Большая часть низверженных «вождей» была просто уничтожена — отлитые из гипса по одной форме они не представляли ни материальной, ни исторической ценности. Бронзовые «Ленины» были переплавлены.

«Часть сохраняется для музея. Надеюсь, в конце этого года мы сможем основать такой музей в Киеве, на территории ВДНХ. Это будет музей монументальной пропаганды СССР», — сказал Вятрович, отметив, что посетителям необходимо будет объяснить какую роль сохраненные статуи исполняли в истории и как «вплетались» в информационную политику коммунистического режима.

Глава института национальной памяти пояснил, что процесс декоммунизации в стране практически завершен — переименовано 32 города и 955 прочих населенных пунктов, а также 52 тыс. улиц, носивших имена партийных и государственных деятелей времен СССР.
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Нелегитимные с недавних пор названия сохранили только Днепропетровская и Кировоградская области, для переименования которых необходимо изменение Конституции страны, а также незначительное число улиц.

Причастность своего института к тому, что на смену Ленину и Дзержинскому приходят Бандера и Шухевич, Вятрович отрицает, по его словам в этих вопросах все решают сами местные жители. И если в Киеве решили назвать проспект Ватутина (который, строго говоря, под закон о декоммунизации вовсе не подпадал) именем Шухевича для того, чтобы «потроллить» Россию, то ничего страшного в этом нет.

«Россия превратила того же Бандеру в главный антисоветский, а теперь уже антироссийский символ. И очевидно, что для людей эта позиция их антироссийскости очень важна в нынешней войне», — пояснил Вятрович.

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