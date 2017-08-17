Назаров не станет брать второго вице-губернатора

Единственным первым заместителем губернатора Омской области так и останется Андрей Новоселов. Об этом глава региона Виктор Назаров заявил в интервью «Коммерческим вестям». Он мотивировал это тем, что в настоящий момент в правительстве идут кадровые сокращения, вызванные необходимостью экономии бюджетных средств, и на этом фоне брать на работу еще одного заместителя было бы неправильно.

Напомним, с декабря 2012 года у губернатора Омской области было двое первых заместителей, одним из которых стал попавший впоследствии под уголовное дело Юрий Гамбург. В правительстве была продублирована система, существовавшая еще при губернаторе Леониде Полежаеве, имевшем двух первых замов.

Но после задержания Гамбурга в 2014 году место стало вакантным и в штате реально был лишь один первый заместитель. В ноябре 2015 года первым заместителем был назначен Андрей Новоселов, переброшенный в Омск из Хакасии.

В настоящий момент у губернатора Назарова имеется четверо простых заместителей: это Игорь Бондарев, Владимир Компанейщиков, андрей Стороженко и Татьяна Вижевитова, и единственный первый зам — Андрей Новоселов, позиции котрого после ухода заместителя Станислава Гребенщикова усилились. Новоселов полностью замещает губернатора в период командировок и отпуска, но на фоне проблем с эпидемией африканской чумы свиней, из-за которой в Омской области могут последовать громкие отставки, в политическом пространстве вдруг вспомнили о еще одном первом заместителе.