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14:30 (мск), источник: Om1.ru

Назаров не станет брать второго вице-губернатора

Место вышедшего по УДО Юрия Гамбурга так и останется вакантным, хотя его рабочий кабинет давно занят. Омский губернатор отказался раздувать штаты в кризис.

Единственным первым заместителем губернатора Омской области так и останется Андрей Новоселов. Об этом глава региона Виктор Назаров заявил в интервью «Коммерческим вестям». Он мотивировал это тем, что в настоящий момент в правительстве идут кадровые сокращения, вызванные необходимостью экономии бюджетных средств, и на этом фоне брать на работу еще одного заместителя было бы неправильно.

Напомним, с декабря 2012 года у губернатора Омской области было двое первых заместителей, одним из которых стал попавший впоследствии под уголовное дело Юрий Гамбург. В правительстве была продублирована система, существовавшая еще при губернаторе Леониде Полежаеве, имевшем двух первых замов.
Но после задержания Гамбурга в 2014 году место стало вакантным и в штате реально был лишь один первый заместитель. В ноябре 2015 года первым заместителем был назначен Андрей Новоселов, переброшенный в Омск из Хакасии.

В настоящий момент у губернатора Назарова имеется четверо простых заместителей: это Игорь Бондарев, Владимир Компанейщиков, андрей Стороженко и Татьяна Вижевитова, и единственный первый зам — Андрей Новоселов, позиции котрого после ухода заместителя Станислава Гребенщикова усилились. Новоселов полностью замещает губернатора в период командировок и отпуска, но на фоне проблем с эпидемией африканской чумы свиней, из-за которой в Омской области могут последовать громкие отставки, в политическом пространстве вдруг вспомнили о еще одном первом заместителе.

Напомним, наряду с министерством экономики и министерством имущественных отношений Новоселов курирует и деятельность Минсельхоза. И, если Москва потребует жестких кадровых решений, то в правительстве Омской области могут последовать громкие отставки.

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