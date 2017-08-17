Фролов назвал фактор создания комфортной городской среды в Омске

По состоянию на 17 августа в Омске приведено в порядок 15 тыс. квадратных метров тротуаров и проездов во всех административных округах. В работе сотрудники управления дорожной деятельности и благоустройства использовали 120 тыс. тонн горячей асфальтобетонной смеси, произведенной на омском асфальтовом заводе.

«В этом году мы особое внимание уделяем этому направлению работы. Ремонт тротуаров и проездов — важный фактор создания по-настоящему комфортного для жителей городского пространства», — заявил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

16 августа работы велись на улицах Гашека, Молодова, Аграрная, Завертяева, 6-я Станционная, на проспекте Комарова и Сибирском проспекте.