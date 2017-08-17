Додон выступает за новую стратегию национальной безопасности

Источник: Noi.md

Глава государства провел сегодня рабочую встречу с представителями Высшего совета безопасности, сообщает Noi.md.

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Основной темой обсуждения стала разработкой новой стратегии национальной безопасности, так как, по словам Додона, стратегия, разработанная во время президентства Николая Тимофти, не отвечает реалиям сегодняшнего дня.

«Впервые подход будет профессиональным, будут приняты во внимание все внутренние и внешние риски и угрозы для национальной безопасности. Мы предложили, чтобы новая стратегия была разработана, доработана и передана в парламент для одобрения до конца 2018 года», — заявил Додон.

Ранее глава государства подписал указ об отзыве Проекта стратегии национальной безопасности, потому что, по его мнению, она не отвечает сегодняшним требованиям. Президент распорядился о создании комиссии по разработке новой Стратегии национальной безопасности, которая бы соответствовала национальным интересам, статусу нейтральности и способствовала укреплению государственности.