Карпов: Пришло время включить Красносельского в «список Кишинева»

Источник: Noi.md

По мнению депутата, то, чем сегодня занимается Тирасполь, в том числе попытка приватизировать землю, принадлежащую фермерам в зоне безопасности, нельзя оставлять без внимания.

«Пока конфликт не урегулирован, а территория на левобережье Днестра признана на международном уровне всеми государствами мира как конституционная часть Республики Молдова, нельзя допустить приватизацию земли. В данном случае, с моей точки зрения, Кишинев должен быть более решительным. Я, например, рассматривал бы вариант введения определенных санкций для тираспольских лидеров в случае, если они продолжат продвигать такие проекты, как приватизация земель, и не только молдавских фермеров из подконтрольных Кишиневу сел, а и земель с левобережья Днестра», — прокомментировал Карпов в интервью.

По его словам, в данном случае Кишинев вправе ответить тираспольской администрации той же монетой — навязать лидерам с левобережья Днестра более строгий режим пересечения территории Молдовы.

«Пока Тирасполь абсолютно не отвечает на сотрудничество, чтобы можно было вернуться к нормальным отношениям, пока тираспольские структуры вынуждают молдавских, а также иностранных чиновников соблюдать определенный режим въезда на территорию левобережья Днестра, Кишинев вправе применить ответные меры. Я думаю, что пришло время, когда Красносельского и других лидеров с левобережья Днестра можно было бы включить в список, чтобы они не могли приезжать без уведомления, без согласия Кишинева, а тогда, когда мы посчитаем, что они могут приехать на правый берег или, если нет, не разрешить им въезд», — отметил Евгений Карпов.