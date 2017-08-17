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15:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Пермском крае более 4000 человек хотят проголосовать не по месту жительства

ПЕРМЬ, 17 августа, ФедералПресс. ЦИК РФ отметил эффективность краевой избирательной комиссии Пермского края в работе по информированию граждан о предстоящих 10 сентября выборах в регионе, сообщает пресс-служба крайизбиркома.

В частности на заседании ЦИК 16 августа были представлены данные, что самая большая активность избирателей по подаче заявлений на голосование по месту фактического нахождения наблюдается именно в Пермском крае. Сейчас подано уже более 4000 заявлений, через многофункциональные центры, территориальный комиссии и пункты приема заявлений и пункты приема заявлений.

Вопросы информирования избирателей были поставлены во главу угла и в ходе выездной проверки готовности к выборам на местах, которую провели члены ИКПК в Индустриальном районе Перми и Пермском районе края.

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин посетил помещения ТИК, пункты приема заявлений, а также сетевые государственные организации: подразделения соцзащиты, центра занятости, ГИБДД, почтовые отделения, многофункциональные центры и т. д. Председатель Избирательной комиссии Пермского края отметил, что во всех помещениях на информационных стендах есть информация о новом порядке голосования и рассказал, почему это так важно. «В период перед днем голосования избирательными комиссиями уделяется особое внимание именно информированию избирателей, потому что срок приема заявлений о желании проголосовать по месту фактического нахождения граждан ограничен. Каждый избиратель должен знать свои права и новые возможности. Поэтому мы серьезно проработали вопрос, начиная от разработки информационных материалов, заканчивая согласованием их размещения в учреждениях, работающих с населением», — заявил Вагин.

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