В Пермском крае более 4000 человек хотят проголосовать не по месту жительства

В частности на заседании ЦИК 16 августа были представлены данные, что самая большая активность избирателей по подаче заявлений на голосование по месту фактического нахождения наблюдается именно в Пермском крае. Сейчас подано уже более 4000 заявлений, через многофункциональные центры, территориальный комиссии и пункты приема заявлений и пункты приема заявлений.

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин посетил помещения ТИК, пункты приема заявлений, а также сетевые государственные организации: подразделения соцзащиты, центра занятости, ГИБДД, почтовые отделения, многофункциональные центры и т. д. Председатель Избирательной комиссии Пермского края отметил, что во всех помещениях на информационных стендах есть информация о новом порядке голосования и рассказал, почему это так важно. «В период перед днем голосования избирательными комиссиями уделяется особое внимание именно информированию избирателей, потому что срок приема заявлений о желании проголосовать по месту фактического нахождения граждан ограничен. Каждый избиратель должен знать свои права и новые возможности. Поэтому мы серьезно проработали вопрос, начиная от разработки информационных материалов, заканчивая согласованием их размещения в учреждениях, работающих с населением», — заявил Вагин.