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16:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Все южноуральские депутаты Думы оказались эффективными

ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа, ФедералПресс. Центр политических технологий снова исследовал эффективность работы депутатов Госдумы в регионах с апреля по июль текущего года.

В отчете говорится, что экспертами от Южного Урала выступили Сергей Зырянов, Евгений Маклаков и Александр Мельников. В первую лигу рейтинга вошли Андрей Барышев, Владимир Бурматов, Анатолий Литовченко и Валерий Гартунг.

В средней группе оказались Виталий Бахметьев, Дмитрий Вяткин, Олег Колесников, Василий Шишкоедов и Виталий Пашин. Малоэффективной исследователи назвали Елену Ямпольскую. Аутсайдеров в регионе не нашли.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее политологи в числе самых эффективных депутатов Госдумы назвали шестерых единороссов, троих эсеров и одного члена ЛДПР.

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