Все южноуральские депутаты Думы оказались эффективными
ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа, ФедералПресс. Центр политических технологий снова исследовал эффективность работы депутатов Госдумы в регионах с апреля по июль текущего года.
ЧЕЛЯБИНСК, 17 августа, ФедералПресс. Центр политических технологий снова исследовал эффективность работы депутатов Госдумы в регионах с апреля по июль текущего года.
В отчете говорится, что экспертами от Южного Урала выступили Сергей Зырянов, Евгений Маклаков и Александр Мельников. В первую лигу рейтинга вошли Андрей Барышев, Владимир Бурматов, Анатолий Литовченко и Валерий Гартунг.
В средней группе оказались Виталий Бахметьев, Дмитрий Вяткин, Олег Колесников, Василий Шишкоедов и Виталий Пашин. Малоэффективной исследователи назвали Елену Ямпольскую. Аутсайдеров в регионе не нашли.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее политологи в числе самых эффективных депутатов Госдумы назвали шестерых единороссов, троих эсеров и одного члена ЛДПР.