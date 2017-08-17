Путин помиловал экс-директора шахты «Ульяновская», где погибли 110 человек

Трагедия на шахте в Новокузнецком районе Кемеровской области произошла 19 марта 2007 года и стала крупнейшей в России аварией такого рода почти за 80 лет. Новокузнецкий районный суд 10 апреля 2015 года признал виновными во взрыве на шахте ее директора Андрея Функа и пятерых его подчиненных. Виновники аварии были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до шести лет. Позже суд сократил сроки трем осужденным на три месяца.
В момент взрыва газа метана под землей находились 203 человека, включая практически все руководство шахты и одного иностранца. 93 человека были спасены, 110 погибли.
Расследование инцидента показало, что причиной аварии стало скопление метана, датчики контроля которого были несанкционированно перенастроены на меньшие показатели.
Газ воспламенился из-за короткого замыкания электрокабеля.
«Помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий указ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования», — говорится в тексте указа.