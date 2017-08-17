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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин помиловал экс-директора шахты «Ульяновская», где погибли 110 человек

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании бывшего директора шахты «Ульяновская» в Кузбассе, где в 2007 году погибли 110 человек; соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации в четверг.

Источник: РИА "Новости"

Трагедия на шахте в Новокузнецком районе Кемеровской области произошла 19 марта 2007 года и стала крупнейшей в России аварией такого рода почти за 80 лет. Новокузнецкий районный суд 10 апреля 2015 года признал виновными во взрыве на шахте ее директора Андрея Функа и пятерых его подчиненных. Виновники аварии были приговорены к лишению свободы на сроки от трех до шести лет. Позже суд сократил сроки трем осужденным на три месяца.

В момент взрыва газа метана под землей находились 203 человека, включая практически все руководство шахты и одного иностранца. 93 человека были спасены, 110 погибли.

Расследование инцидента показало, что причиной аварии стало скопление метана, датчики контроля которого были несанкционированно перенастроены на меньшие показатели.

Газ воспламенился из-за короткого замыкания электрокабеля.

«Помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 года Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. Настоящий указ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования», — говорится в тексте указа.

3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Василий Гога
я работал на проекте Сахалин 2 за все время погиб 1 человек Японец по незнанию Русского языка !На обьекте находился инженер по охране труда у них леса и те...
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