Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь, сообщает
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь, сообщает
«Восемнадцатого августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Севастополь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что российский президент посетит образовательный центр «Бухта Казачья», где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом. Затем в государственном
Кроме этого, на территории мемориального комплекса «35 береговая батарея» Путин совместно с участниками