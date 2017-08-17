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16:30 (мск), источник: РИА Новости

Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 18 августа совершит рабочую поездку в Севастополь, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Восемнадцатого августа Владимир Путин совершит рабочую поездку в Севастополь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российский президент посетит образовательный центр «Бухта Казачья», где встретится с преподавательским составом и родительским комитетом. Затем в государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» Путин ознакомится с экспозицией «История Херсонеса в античный период» и проведет встречу с представителями научных и общественных кругов Севастополя.

Кроме этого, на территории мемориального комплекса «35 береговая батарея» Путин совместно с участниками байк-шоу «Русский реактор» из движения «Ночные волки» возложит цветы к мемориалу защитникам батареи. В этот же день ожидается посещение президентом ежегодного музыкального фестиваля «Опера в Херсонесе».

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