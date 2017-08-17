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16:38 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируется ввести залоговую систему на тару

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется ввести залоговую систему на тару, сообщил сегодня министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании Президиума Совета Республики и Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Введение депозитной залоговой системы на тару предусмотрена национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Правительство утвердило ее в августе текущего года.

«Это то доброе старое, что мы помним со временем Советского Союза, когда каждый человек, покупая напиток был заинтересован в том, чтобы сдать тару и получить за это денежное вознаграждение. Сейчас это планируется на другом уровне с применением современных технологий», — рассказал Александр Терехов.

Кроме того, национальная стратегия предусматривает улучшение системы учета и логистики при обращении с ТКО, совершенствование нормативной правовой базы и другое. Одна из главных целей состоит в том, чтобы достигнуть к 2035 году не менее чем 50% уровня использования вторичных материальных ресурсов. Этот показатель, как отметил министр, в Беларуси на данный момент составляет 12%.

Александр Терехов сказал, что Минжилкомхоз работает над тем, чтобы сделать более гибким ценообразование для услуги по вывозу ТКО. При этом учитывается и тот факт, что в стране с каждым годом все больше людей практикуют раздельный сбор мусора. Нынешняя система, констатировал министр, запутанная и имеет ряд лазеек, которые позволяют манипулировать стоимостью. Министерство подготовило проект нормативного-правового акта, который призван упростить ценообразование по этой услуге и сделать его более прозрачным.

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