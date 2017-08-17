В Беларуси планируется ввести залоговую систему на тару

Источник: БЕЛТА

Введение депозитной залоговой системы на тару предусмотрена национальной стратегией по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами до 2035 года. Правительство утвердило ее в августе текущего года.

«Это то доброе старое, что мы помним со временем Советского Союза, когда каждый человек, покупая напиток был заинтересован в том, чтобы сдать тару и получить за это денежное вознаграждение. Сейчас это планируется на другом уровне с применением современных технологий», — рассказал Александр Терехов.

Кроме того, национальная стратегия предусматривает улучшение системы учета и логистики при обращении с ТКО, совершенствование нормативной правовой базы и другое. Одна из главных целей состоит в том, чтобы достигнуть к 2035 году не менее чем 50% уровня использования вторичных материальных ресурсов. Этот показатель, как отметил министр, в Беларуси на данный момент составляет 12%.