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20:57 (мск), источник: РИА Новости

МИД России вызвал послов из стран, одобривших решение Польши по Собибору

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. МИД России вызвал послов нескольких стран, поддержавших решение продолжать работу над проектом обновления музея в нацистском лагере Собибор без России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова на брифинге.

Источник: Reuters

В лагере смерти Собибор на территории Польше в годы войны состоялся единственный успешный побег, организованный офицером Красной армии Александром Печерским.

«Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту — Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль — изменили свою позицию в отношении российского участия… В этой связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть», — заявила Захарова.

По ее словам, ранее Россия на разных уровнях получала заверения, что страна будет участвовать в проекте обновления музея. В свою очередь, Россия выражала готовность участвовать в финансировании музея.
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«Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии», — еще раз озвучила российскую позицию Захарова.

Лагерь смерти Собибор на территории Польши функционировал с марта 1942 года до конца 1943 года. По последним данным историков, фашисты убили здесь около 170 тысяч евреев из Польши и других стран Европы, более ранние оценки говорили о 250 тысячах жертв. Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея — места памяти в Собиборе в 2013 году. Проект, инициаторами которого выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, предполагает строительство нового мемориала, оборудование музея, создание соответствующей инфраструктуры. Однако в июле поступило официальное сообщение из Варшавы, что на состоявшемся 12—13 июня заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе. МИД РФ выразил разочарование в связи с таким решением и назвал отказ в присоединении России к участию в проекте «аморальным с точки зрения исторической правды».

Короткая память: Польша не пускает Россию в Собибор
Во время загрузки произошла ошибка.
6 августа© Ньюстюб
5 комментариевк этой статье
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Комментарии5
Комментарии
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Леонид Барковский
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