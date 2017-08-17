МИД России вызвал послов из стран, одобривших решение Польши по Собибору

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В лагере смерти Собибор на территории Польше в годы войны состоялся единственный успешный побег, организованный офицером Красной армии Александром Печерским.

«Вызывает недоумение, непонимание, удивление то, с какой легкостью наши несостоявшиеся партнеры по проекту — Нидерланды, Словакия и Израиль, подчеркиваю, Израиль — изменили свою позицию в отношении российского участия… В этой связи были вынуждены пригласить для объяснений и серьезного разговора в МИД России руководителей дипломатических миссий упомянутых стран в Москве. Все-таки совесть должна быть», — заявила Захарова.

По ее словам, ранее Россия на разных уровнях получала заверения, что страна будет участвовать в проекте обновления музея. В свою очередь, Россия выражала готовность участвовать в финансировании музея.

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«Считаем решение международного управляющего комитета, отвечающего за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, не допускать к участию в проекте Россию, вопиющим фактом исторической амнезии», — еще раз озвучила российскую позицию Захарова.