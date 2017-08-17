Переход на латиницу не означает отказ от русского языка — Назарбаев
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабару» высказался по поводу перехода казахского алфавита на латиницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабару» высказался по поводу перехода казахского алфавита на латиницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается», — заявил Назарбаев.
Напомним, в апреле Президент Казахстана в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» написал о необходимости до конца этого года по итогам обсуждения с участием ученых, филологов, лингвистов, экспертов разного профиля, путем широкого участия выработать проект алфавита.