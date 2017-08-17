Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Здоровую полноту поставили под сомнение
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
Реакция Путина на смерть Глаголевой
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Пенсионер решил доехать из деревни до Минска без заднего колеса
Личные авто стали обходиться россиянам все дороже
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В Киеве поиздевались над Глаголевой: Шаг к смерти
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
1070 годовщина независимости Индии
18:04 (мск), источник: Tengrinews

Переход на латиницу не означает отказ от русского языка — Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабару» высказался по поводу перехода казахского алфавита на латиницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Переход на латиницу не означает отказ от русского языка, от кириллицы. Латиница будет касаться прежде всего казахского языка. Все издания, издающиеся на русском языке, русскоговорящим гражданам Казахстана, кириллица остается», — заявил Назарбаев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, в апреле Президент Казахстана в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» написал о необходимости до конца этого года по итогам обсуждения с участием ученых, филологов, лингвистов, экспертов разного профиля, путем широкого участия выработать проект алфавита.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Выжившая: в США нашли прожившую месяц в лесу девушку
Микроавтобус въехал в толпу людей в центре Барселоны
Украина отчиталась о полной победе над Лениным
Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская»
Росстат назвал размер средней зарплаты в России за июль
Названы самые дешевые для российских туристов страны
Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане
Певцу Новикову предъявили обвинение по делу о мошенничестве
Спорт
ФИФА назвала претендентов на звание лучшего футболиста года Всего в списке значатся 24 кандидата. Победители будут названы 23 октября в Лондоне
Авто
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву» (видео) Булыжник пролетел сквозь салон автомобиля чудом не задев водителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Внешний вид новостроек в Петербурге придется согласовывать
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне массово рефинансируют ипотеку
Как продать жилье, купленное в браке?
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь