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18:12 (мск), источник: Газета.Ру

Путин разрешил Минобороны изымать земли под строительство объектов

Минобороны получило право принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«[Минобороны] принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны», — говорится в тексте указа.

Также, согласно документу, Минобороны получило право выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии России.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В марте этого года Путин разрешил ФСО изымать земельные участки для госнужд. Те же полномочия в мае получила ФСБ.

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