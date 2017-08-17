Путин разрешил Минобороны изымать земли под строительство объектов
Минобороны получило право принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов.
Минобороны получило право принимать решения о резервировании земель и об изъятии земельных участков для строительства и реконструкции военных объектов.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«[Минобороны] принимает в пределах своей компетенции решения о резервировании и об изъятии земельных участков для государственных нужд Российской Федерации в целях строительства и реконструкции объектов обороны», — говорится в тексте указа.
Также, согласно документу, Минобороны получило право выдавать разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию объектов обороны и безопасности, входящих в состав Вооруженных сил и Росгвардии России.
Указ вступает в силу со дня подписания.
В марте этого года Путин разрешил ФСО изымать земельные участки для госнужд. Те же полномочия в мае получила ФСБ.