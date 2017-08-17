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18:51 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Ленинградской области инвалидам помогут трудоустроиться в госучреждения

Для людей с ограниченными возможностями создадут дополнительные рабочие места.

Администрация Ленинградской области разработает квоты на трудоустройство инвалидов в государственных учреждениях и администрации региона. Соответствующее поручение губернатор Александр Дрозденко дал профильным комитетам администрации в ходе рабочего совещания, посвященного вопросам трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов.

Начинать нужно с себя. Если мы выделим квоты в размере 1% для трудоустройства инвалидов в бюджетные, казенные и иные госучреждения Ленинградской области — это уже будет значительная цифра — более 500 человек.
Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области

В регионе активно ведется работа по расширению механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. Подготовлены изменения в областной закон, согласно которым квотированию будут подлежать предприятия со штатной численностью от 35 человек. Введение нового механизма квотирования для малого предпринимательства в размере 1% от численности работников позволит создать примерно тысячу рабочих мест.

В соответствии с действующей редакцией закона прием на работу инвалидов в пределах установленной квоты ведут предприятия Ленинградской области с численностью работающих более 100 человек, что позволило более чем 500 работодателям создать в счет квоты около 4 000 рабочих мест.

Дополнительная поддержка предпринимателям, трудоустраивающим инвалидов также предусматривает компенсацию затрат работодателя на создание рабочего места для трудоустройства инвалидов в размере до 500 тысяч рублей, компенсацию расходов на выплату заработной платы и доплату за наставничество сотруднику работодателя, который помогает инвалиду получить необходимые профессиональные навыки на предприятии.

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