В Ленинградской области инвалидам помогут трудоустроиться в госучреждения
Для людей с ограниченными возможностями создадут дополнительные рабочие места.
Для людей с ограниченными возможностями создадут дополнительные рабочие места.
Администрация Ленинградской области разработает квоты на трудоустройство инвалидов в государственных учреждениях и администрации региона. Соответствующее поручение губернатор Александр Дрозденко дал профильным комитетам администрации в ходе рабочего совещания, посвященного вопросам трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов.
Начинать нужно с себя. Если мы выделим квоты в размере 1% для трудоустройства инвалидов в бюджетные, казенные и иные госучреждения Ленинградской области — это уже будет значительная цифра — более 500 человек.
В регионе активно ведется работа по расширению механизма квотирования рабочих мест для инвалидов. Подготовлены изменения в областной закон, согласно которым квотированию будут подлежать предприятия со штатной численностью от 35 человек. Введение нового механизма квотирования для малого предпринимательства в размере 1% от численности работников позволит создать примерно тысячу рабочих мест.
Дополнительная поддержка предпринимателям, трудоустраивающим инвалидов также предусматривает компенсацию затрат работодателя на создание рабочего места для трудоустройства инвалидов в размере до 500 тысяч рублей, компенсацию расходов на выплату заработной платы и доплату за наставничество сотруднику работодателя, который помогает инвалиду получить необходимые профессиональные навыки на предприятии.