Жаркие дискуссии с диаспорой в ЦИК

Источник: Noi.md

Представители диаспоры жалуются, что ЦИК не гарантирует право голоса, как это предусмотрено Конституцией, а их предложения по улучшению организации выборов отвергаются немотивированно.

По их словам, механизм предварительной регистрации для участия в выборах, на основе которого ЦИК решает, сколько избирательных участков следует открыть в той или иной стране, оказался полностью нефункциональным. Молдавские мигранты обвинили учреждение в манипуляции и игнорировании должностных обязанностей.

«ЦИК манипулирует нами, они затрудняют нашу жизнь. Предварительная регистрация — это катастрофа, она не работает. Одним из решений, предложенных нами, было, чтобы мы собрали необходимое количество подписей и готовы даже финансировать открытие избирательных участков, при условии, что ЦИК гарантирует, что у нас будет достаточное количество бюллетеней. Мне дешевле открыть избирательный участок для 30−40 человек, мы все оплатим, лишь бы дали возможность голосовать. Они отвергли предложение, начали своего рода пинг-понг, то отправляют нас в правительство, то в другие учреждения», — объяснил Дмитрий Викол, молдаванин, проживающий в Лондоне.

В ответ члены ЦИК сказал, что каждые выборы организуются в соответствии с Кодексом о выборах, а основными критериями для определения количества избирательных участков являются: предварительная регистрация и процент избирателей на предыдущих выборах.

«Вы не обратили внимания, что избирательные участки открывает не ЦИК, мы только предлагаем, аккумулируем данные, но с этим требованием вы должны обращаться в другие государственные органы. Недостаточно обеспечивать финансирование. Избирательные участки открываются на основе двух критериев: предварительная регистрация и данные предыдущих выборов. Данные, которые, как вы утверждаете, можете предоставить по той или иной провинции, не могут быть основанием. Мы не ограничиваем вас, но так определено Кодексом о выборах», — подчеркнул секретарь ЦИК Вячеслав Агригороае.