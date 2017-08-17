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19:00 (мск), источник: Noi.md

Жаркие дискуссии с диаспорой в ЦИК

Группа молдаван, работающих за рубежом, сегодня приняла участие в раунде дебатов в Центральной избирательной комиссии по вопросу организации выборов за рубежом, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Представители диаспоры жалуются, что ЦИК не гарантирует право голоса, как это предусмотрено Конституцией, а их предложения по улучшению организации выборов отвергаются немотивированно.

По их словам, механизм предварительной регистрации для участия в выборах, на основе которого ЦИК решает, сколько избирательных участков следует открыть в той или иной стране, оказался полностью нефункциональным. Молдавские мигранты обвинили учреждение в манипуляции и игнорировании должностных обязанностей.

«ЦИК манипулирует нами, они затрудняют нашу жизнь. Предварительная регистрация — это катастрофа, она не работает. Одним из решений, предложенных нами, было, чтобы мы собрали необходимое количество подписей и готовы даже финансировать открытие избирательных участков, при условии, что ЦИК гарантирует, что у нас будет достаточное количество бюллетеней. Мне дешевле открыть избирательный участок для 30−40 человек, мы все оплатим, лишь бы дали возможность голосовать. Они отвергли предложение, начали своего рода пинг-понг, то отправляют нас в правительство, то в другие учреждения», — объяснил Дмитрий Викол, молдаванин, проживающий в Лондоне.

В ответ члены ЦИК сказал, что каждые выборы организуются в соответствии с Кодексом о выборах, а основными критериями для определения количества избирательных участков являются: предварительная регистрация и процент избирателей на предыдущих выборах.

«Вы не обратили внимания, что избирательные участки открывает не ЦИК, мы только предлагаем, аккумулируем данные, но с этим требованием вы должны обращаться в другие государственные органы. Недостаточно обеспечивать финансирование. Избирательные участки открываются на основе двух критериев: предварительная регистрация и данные предыдущих выборов. Данные, которые, как вы утверждаете, можете предоставить по той или иной провинции, не могут быть основанием. Мы не ограничиваем вас, но так определено Кодексом о выборах», — подчеркнул секретарь ЦИК Вячеслав Агригороае.

Отметим, что на президентских выборах осенью прошлого года сотни молдаван за границей не смогли выразить свое право голоса, потому что не хватило избирательных бюллетеней. По закону, количество бюллетеней для избирательного участка ограничено — 3000 экземпляров.

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