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20:01 (мск), источник: Noi.md

Уроженец Кишинёва, ставший самым богатым сенатором России

Александр Бабаков, родившийся в Кишинёве, является самым обеспеченным членом Совета Федерации России.

Источник: Noi.md

Сенатор располагает активами в России и Украине и, по самым приблизительным расчётам, обладает состоянием в 100 млн долларов.

При этом ещё 15 лет назад Бабаков, будучи депутатом Государственной Думы, имел весьма скромные доходы. Его «превращение» из одного из самых бедных депутатов Государственной Думы в наиболее обеспеченного сенатора вызвало интерес со стороны издания «Sobesednik.Ru», которое провело собственное расследование, передаёт NOI.md.

За время нахождения на посту депутата Александр Бабаков официально считался одним из самых малоимущих обитателей Охотного Ряда, где расположено здание Государственной Думы. В подаваемых им декларациях значились просто «смешные» для человека его репутации доходы в 2−3 млн руб. (около 33,5 — 50,8 тыс. долларов). Но с переходом в Совет Федерации Бабаков, по данным «Sobesednik.Ru», «стесняться» заработанного перестал.

Согласно декларации, поданной в первой половине 2017 года, Бабаков с доходом в 318 млн руб. (5,3 млн долларов) сразу попал в список наиболее состоятельных представителей власти. Реальное же его состояние оценивается приблизительно в 100 млн долларов на одной только Украине, где у него сосредоточена большая часть активов.

Свою карьеру Александр Бабаков, родившийся в Кишинёве в 1963 году, начинал в Украине на Вознесенским заводом по производству и выделке кож, в руководящем аппарате которого он состоял. До настоящего времени он остаётся мажоритарным акционером ряда украинских энергетических предприятий в Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской и Херсонской областях. Вместе с другими российскими предпринимателями Бабаков является бенефициаром группы компаний «VS Energy». Помимо восьми областных электростанций, этой группе компаний также принадлежит 19 гостиниц по всей Украине.

В большую политику Александр Бабаков пришёл в 2003 году, когда впервые был избран в Государственную Думу по спискам партии «Родина». В этом политическом формировании на посту председателя он, кстати, сменил Дмитрия Рогозина (ныне — вице-премьера и специального представителя президента России по Приднестровью — ред.), затем находился в руководящем аппарате партии «Справедливая Россия». В 2011 году он вступил в «Общероссийский Народный фронт» и получил мандат депутата от партии «Единая Россия». Сейчас он заседает в Совете Федерации, где представляет Тамбовскую область. Украинский журнал «Фокус» в 2016 году включил Бабакова в список 100 самых богатых людей Украины, оценив его состояние в 91 млн долларов и разместив его на 53-ем месте.

Бабаков с недавнего времени входит в санкционный список, введённый властями США в отношении ряда предприятий, политических деятелей и бизнесменов из России. Несмотря на это, он занимает должность специального представителя президента России по взаимодействию с соотечественниками за рубежом. Его имя ранее фигурировало в скандале с финансированием главы «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен. Как утверждает издание «Mediapart», Бабаков выступал посредником при заключении сделки с кандидатом в президенты Франции, а сайт расследований «Re:Baltica» называет его «ключевой фигурой» при перечислении «Национальному фронту» денег из Москвы.

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