Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Здоровую полноту поставили под сомнение
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Как сейчас живет Николай Караченцов: эксклюзивное видео актера
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Лихач на дороге загнал легковушку под фуру (видео)
Infiniti показала электрокар в стиле ретро
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
1070 годовщина независимости Индии
8Тень Земли
02:10 (мск), источник: РИА Новости

ВКС за неделю 8 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ России, сообщается на сайте министерства обороны РФ в пятницу.

Источник: РИА Новости

Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.

На прошлой неделе министерство сообщало о четырех вылетах для перехвата самолетов-разведчиков. Сообщалось, что иностранные самолеты провели при этом 12 разведывательных полетов у границ России.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Ольга Лысенко
То воздушный троллинг.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Муж Глаголевой сообщил, что актриса скончалась после долгой болезни
Первый канал объяснил, почему закрывается 'Наедине со всеми' Меньшовой
Число пострадавших при теракте в Барселоне возросло до ста
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
«Краснодар» стартовал с победы в раунде плей-офф Лиги Европы
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь