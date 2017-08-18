ВКС за неделю 8 раз перехватывали самолеты-разведчики у границ России
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных
МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Российские истребители за минувшую неделю выполнили восемь перехватов иностранных
Согласно опубликованной министерством инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 16 летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений российского воздушного пространства не допущено.
На прошлой неделе министерство сообщало о четырех вылетах для перехвата