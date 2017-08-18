Путин высказался по поводу угольных терминалов
Владимир Путин назвал приоритеты при развитии угольных терминалов, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
Владимир Путин назвал приоритеты при развитии угольных терминалов, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в
По мнению президента, при развитии угольных терминалов и выборе новых площадок для них необходимо в первую очередь уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей.
В Находке сегодня по поручению губернатора реализуется комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля. Так, план включает создание единой
Отметим, что при развитии угольных терминалов необходимо уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей. «В порту Мурманска, и в других портах России, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии, имея в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе, — подчеркнул Владимир Путин».
Глава государства акцентировал внимание на том, что при перевалке грузов важно внедрять такие технологии, которые соответствуют экологическим нормам и стандартам.
Напомним, в крае приветствуется работа бизнеса, который соответствует нескольким основным критериям: создает рабочие места, платит легальную зарплату, налоги и не вредит экологии.
В настоящее время стивидоры Находки реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля.
Екатерина Брязгунова.