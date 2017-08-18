Путин высказался по поводу угольных терминалов

Источник: AP 2017

По мнению президента, при развитии угольных терминалов и выборе новых площадок для них необходимо в первую очередь уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей.

В Находке сегодня по поручению губернатора реализуется комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля. Так, план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Отметим, что при развитии угольных терминалов необходимо уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей. «В порту Мурманска, и в других портах России, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии, имея в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе, — подчеркнул Владимир Путин».

Глава государства акцентировал внимание на том, что при перевалке грузов важно внедрять такие технологии, которые соответствуют экологическим нормам и стандартам.

Напомним, в крае приветствуется работа бизнеса, который соответствует нескольким основным критериям: создает рабочие места, платит легальную зарплату, налоги и не вредит экологии.

В настоящее время стивидоры Находки реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля.