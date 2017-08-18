Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
"Придется расколоться": Меньшова о закрытии ее шоу на "Первом"
СМИ сообщили о болезни Дорошиной: что с актрисой на самом деле
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Сотрудник ГИБДД заставил водителя 15 минут жать на тормоза
В Сочи упавший камень насквозь пробил «Ниву»
«Зашли через черный ход»: эксперт о базе США на Украине
Смерть после визита в клинику: СМИ о Глаголевой
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Тарзан показал, как его супруга выглядит в обычной жизни – СМИ
В США возмущены Украиной: Пусть РФ ее растерзает
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
8Более 300 человек стали жертвами оползня в Сьерра-Леоне
03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Путин высказался по поводу угольных терминалов

Владимир Путин назвал приоритеты при развитии угольных терминалов, об этом ИА «Deita.ru» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Источник: AP 2017

По мнению президента, при развитии угольных терминалов и выборе новых площадок для них необходимо в первую очередь уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей.

В Находке сегодня по поручению губернатора реализуется комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля. Так, план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.

Отметим, что при развитии угольных терминалов необходимо уделять внимание экологии и учитывать интересы местных жителей. «В порту Мурманска, и в других портах России, где ведется перевалка угля открытым способом, особенно остро стоит проблема экологии, имея в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе, — подчеркнул Владимир Путин».

Глава государства акцентировал внимание на том, что при перевалке грузов важно внедрять такие технологии, которые соответствуют экологическим нормам и стандартам.

Напомним, в крае приветствуется работа бизнеса, который соответствует нескольким основным критериям: создает рабочие места, платит легальную зарплату, налоги и не вредит экологии.

В настоящее время стивидоры Находки реализуют комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля.

Екатерина Брязгунова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Граждане Зимбабве прибывают во Владивосток с этой целью
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В Испании произошел второй за день теракт
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
«Краснодар» победил в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как оформить интерьер в современном стиле
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь