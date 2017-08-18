Организатор акции с черными «гробами» требует отставку министров в Иркутской области

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Организатор акции с четырьмя «гробами» около здания областного правительства Денис Букалов требует, чтобы министр здравоохранения региона Олег Ярошенко и глава Минсоцразвития Приангарья Владимир Родионов подали в отставку. Инициатор акции опубликовал видеообращение на канале Youtube. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на видео в социальной сети.

Причина акции заключалась в ситуации, которая произошла с июля по август 2016 года в Черемховском психоневрологическом интернате, где умерло четыре ребенка-инвалида.

«Почему должны понести наказание руководители региона? Потому что это в их ведомстве, по их инициативе произошла так называемая оптимизация в интернате и был сокращен медперсонал. Также этот интернат не получал в полной мере финансирование. Это подтвердили полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло, и руководитель СК Иркутской области Андрей Бунев. Проводилось следствие, следственными органами было подтверждено, что причиной этой трагедии стала оптимизация. Я хочу заострить внимание, что это не была политическая акция, как многие говорят. Это обычное проявление моей гражданской позиции. Я призываю конкретные персоны, в частности, в чьих ведомствах находится Черемховский интернат, подать в отставку», — сообщил Денис Букалов.

Сейчас организатор акции будет обжаловать решение Кировского районного суда Иркутска об уплате штрафа на 23 тысячи рублей.

Напомним, двое мужчин 27 и 35 лет оставили четыре черных ящика, похожих на гробы, возле большого «серого дома» утром 15 августа. Сотрудники полиции задержали шутников в течение 15-ти минут. Спустя некоторое время в социальных сетях появилось видео, как мужчина в костюме смерти тащил «гробы» на парковку перед зданием Иркутской областной администрации. Ролик, опубликованный на канале в Youtube, набрал сотни просмотров.

Таким образом организаторы акции планировали вызвать общественный резонанс в связи с «забытой», по их мнению, гибелью четырех воспитанников Черемховского психоневрологического интерната в 2016 году.