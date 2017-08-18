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07:43 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Атомная подлодка Северного флота провела стрельбу ракетой «Калибр» в Баренцевом море

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) Северного флота «Северодвинск» провела успешную стрельбу крылатой ракетой морского базирования «Калибр». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северного флота.

Пуск ракеты был осуществлен из Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от места пуска до мишени составило порядка 600 км. «По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров», — добавили представители флота.

Как сообщало Минобороны, за второй квартал 2017 года предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) поставили в войска более 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, в том числе 60 крылатых ракет «Калибр».

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