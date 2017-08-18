Атомная подлодка Северного флота провела стрельбу ракетой «Калибр» в Баренцевом море

Пуск ракеты был осуществлен из Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от места пуска до мишени составило порядка 600 км. «По данным объективного контроля, стрельба была выполнена с заданной точностью и с подтверждением всех полетных и технических параметров», — добавили представители флота.