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06:35 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Дональд Трамп терпит неудачи в бизнесе. Оценка событий в Шарлотсвилле рассорила президента с главами ведущих корпораций

Политические последствия выступлений белых расистов в американском городе Шарлотсвилле становятся для президента США Дональда Трампа все более серьезными. После того как в знак протеста против заявлений президента по поводу событий в Шарлотсвилле работать с его командой отказались ведущие представители американского бизнеса, Дональд Трамп объявил о роспуске сразу двух консультативных органов при Белом доме: Совета по промышленному производству и Форума по стратегии и политике. Первая крупная размолвка президента с деловым сообществом происходит на фоне дальнейшего охлаждения его отношений с соратниками по партии.

Источник: AP 2017

О новых потерях в своем лагере Дональд Трамп сообщил в Twitter, сухо попрощавшись с членами созданных им самим в феврале двух консультативных органов при его администрации.

«Вместо того чтобы оказывать давление на бизнесменов из Совета по промышленному производству и из Форума по стратегии и политике, я их закрываю. Спасибо всем», — написал он.

Неожиданному решению главы Белого дома распустить своих консультантов из делового сообщества, в список которых входили главы ведущих американских компаний и корпораций, предшествовал их коллективный демарш в связи с последними заявлениями Дональда Трампа по трагедии в Шарлотсвилле.

Массовый исход лидеров американского бизнеса из окружения президента произошел после состоявшейся во вторник в Нью-Йорке пресс-конференции Дональда Трампа.

Высказывания главы Белого дома вызвали сомнения в том, что он готов отмежеваться от белых расистов и признать их главными и единственными виновниками недавнего побоища в Шарлотсвилле.

Отвечая на вопросы по поводу беспорядков в Виргинии, Дональд Трамп заявил, что осуждает ультраправых, но тут же оговорился, что среди участников шествия против демонтажа памятника главнокомандующему армии конфедератов в годы Гражданской войны 1861−1865 годов генералу Роберту Эдварду Ли были и «хорошие люди». Кого он подразумевал под «хорошими людьми» на акции политических последователей организации Ку-Клукс-Клан, Дональд Трамп не уточнил.

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Более того, он дал понять, что вина за трагедию должна быть возложена как на белых расистов, так и на противостоявших им антифашистов и активистов неправительственных организаций, объединяющих темнокожих американцев.

Ответы Дональда Трампа, не пожелавшего открыто атаковать ультраправых, вызвали резкую негативную реакцию у работавших с ним представителей делового сообщества, не последовавших принципу «бизнес вне политики». В течение считаных часов об уходе из Совета по промышленному производству и Форума по стратегии и политике в знак несогласия с позицией Дональда Трампа объявили сразу восемь их членов.

«Наблюдая за событиями минувших выходных и реакцией на них президента Трампа, мы пришли к выводу, что он упустил главную возможность объединить страну, не пойдя на недвусмысленное осуждение действий белых националистов», — заявил гендиректор крупнейшего мирового ритейлера компании Wal-Mart Даг Макмиллан.

В свою очередь, глава многопрофильной корпорации 3 М Инге Тулин сообщил, что не видит смысла оставаться членом Совета по промышленному производству, так как действия президента противоречат корпоративным ценностям 3 М и его собственным ценностям. О невозможности оставаться в составе совета после событий в Шарлотсвилле заявила и глава компании Campbell Soup — крупнейшего мирового производителя консервированных супов Дениз Моррисон.

Среди объявивших о своем нежелании работать с главой Белого дома также оказались гендиректор Intel Брайан Кржанич, глава транснационального фармацевтического гиганта Merck Кеннет Фрейзeр, гендиректор производителя спортивной одежды и обуви Under Armour Кевин Планк и другие.

Примечательно, что подавляющее большинство отказавшихся консультировать президента Трампа топ-менеджеров — белые американцы.

Учитывая, что на сей раз против него выступили не политики или «фейковые СМИ», а представители американского делового сообщества, к которому принадлежит и он сам, у Дональда Трампа не осталось иного выбора, кроме как распустить разваливающиеся Совет по промышленному производству и Форум по стратегии и политике.

Напомним, что в консультативные органы при Белом доме, которым было поручено давать рекомендации президенту по стимулированию экономики США, также входили руководители Blackstone, JP Morgan Chase, General Motors, IBM, General Electric и Boeing.

Реакция президента Трампа на события в Шарлотсвилле стала новым испытанием и для его отношений с собственной Республиканской партией, ведущие представители которой осудили действия белых расистов гораздо более решительно, чем продолжающий лавировать глава Белого дома.

К голосам непримиримых критиков ультраправых в стане республиканцев присоединились два экс-президента из династии Буш — Джордж Буш-старший и его сын Джордж Буш-младший.

«Америка всегда должна отвергать расовую рознь, антисемитизм и ненависть во всех формах», — говорится в распространенном в среду совместном заявлении Буша-отца и Буша-сына.

В условиях, когда рейтинг Дональда Трампа, согласно последнему исследованию Gallup, достиг нового минимума — 34%, республиканцы вынуждены все больше оглядываться на избирателей, учитывая намеченные на ноябрь будущего года выборы в Конгресс США, когда будут переизбраны Палата представителей и треть Сената. В то время как демократы жаждут реванша, который позволил бы им усилить давление на президента, республиканцы будут вынуждены решать непростую задачу: как не оттолкнуть от себя избирателей, шокированных событиями в Виргинии и реакцией на них Дональда Трампа.

Среди тех, кому в этой критической ситуации предстоит разруливать отношения Белого дома с бизнесом и Республиканской партией, будет 28-летняя Хоуп Хикс, которую президент Трамп назначил новым директором по коммуникациям вместо уволенного Энтони Скарамуччи. Госпожа Хикс, которая раньше работала с супругой президента Иванкой Трамп и была сотрудницей Trump Organization, станет самым молодым пиар-менеджером Белого дома за всю историю.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
курсант ДОМРАЧЕВ
Да поскорее они там съели бы друг друга!
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