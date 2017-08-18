Меняйло: Иркутская область существенно отстает от плана по капремонту котельных

Источник: IrkutskMedia.ru

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло на странице в Facebook сообщил, что Иркутская область существенно отстает от плана по капитальному ремонту котельных. На сегодняшний день в регионе отремонтировано только 26% теплоисточников. На особом контроле остается подготовка к зиме в Байкальске и Вихоревке, сообщает ИА IrkutskMedia., сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, на 15 августа к отопительному сезону в регионе подготовлено 71% жилищного фонда, 70% теплоисточников, больше 75% тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Готовность электросетей составляет 72%.

«Общая потребность в топливе на осенне-зимний период 2017—2018 годов составляет 1,7 млн тонн угля (нормативный запас — 294,5 тысячи тонн) и 61 тысяча тонн жидкого топлива (нормативный запас — около 14 тысяч тонн). Сейчас фактический запас угля составляет более 179 тысячи тонн или 61% от нормативного запаса. Фактический запас жидкого топлива — свыше 9 тысяч тонн или 67% от нормативного», — говорится в сообщении.

Отставание при подготовке объектов ЖКХ есть в городах Зима и Усолье-Сибирское, а также в Братском и Казачинско-Ленском районах. Министерство рекомендовало руководителям территорий ускорить темпы работ.