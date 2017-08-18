Меняйло: Иркутская область существенно отстает от плана по капремонту котельных
В настоящее время в регионе отремонтировали только 26% теплоисточников.
В настоящее время в регионе отремонтировали только 26% теплоисточников.
Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло на странице в Facebook сообщил, что Иркутская область существенно отстает от плана по капитальному ремонту котельных. На сегодняшний день в регионе отремонтировано только 26% теплоисточников. На особом контроле остается подготовка к зиме в Байкальске и Вихоревке, сообщает ИА IrkutskMedia., сообщает ИА IrkutskMedia.
По информации
«Общая потребность в топливе на
Отставание при подготовке объектов ЖКХ есть в городах Зима и
Напомним, что порядка 3,77 млрд рублей предполагается потратить на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов в Иркутской области. Часть средств будет направлена на проведение работ в жилом фонде, на тепловых и электрических сетях, отметила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова на