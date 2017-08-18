Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Известная певица поделилась печальными подробностями жизни с депрессией
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Недвижимость в России начали продавать за криптовалюту
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд
После теракта в Барселоне запустили флешмоб с кошкамиВечером 17 августа на улице Рамбла в центре Барселоны фургон въехал в пешеходов
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Смерть после визита в клинику: СМИ о гибели Веры Глаголевой
Морпех США об Украине: Пусть Россия ее растерзает
Даша Жукова веселится после расставания с Абрамовичем (фото)
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Эксперт: украинская армия рискует прыгнуть в очередной «котел»
В Киеве поиздевались над смертью Глаголевой - СМИ
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
06:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Меняйло: Иркутская область существенно отстает от плана по капремонту котельных

В настоящее время в регионе отремонтировали только 26% теплоисточников.

Источник: IrkutskMedia.ru

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло на странице в Facebook сообщил, что Иркутская область существенно отстает от плана по капитальному ремонту котельных. На сегодняшний день в регионе отремонтировано только 26% теплоисточников. На особом контроле остается подготовка к зиме в Байкальске и Вихоревке, сообщает ИА IrkutskMedia., сообщает ИА IrkutskMedia.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, на 15 августа к отопительному сезону в регионе подготовлено 71% жилищного фонда, 70% теплоисточников, больше 75% тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Готовность электросетей составляет 72%.

«Общая потребность в топливе на осенне-зимний период 2017—2018 годов составляет 1,7 млн тонн угля (нормативный запас — 294,5 тысячи тонн) и 61 тысяча тонн жидкого топлива (нормативный запас — около 14 тысяч тонн). Сейчас фактический запас угля составляет более 179 тысячи тонн или 61% от нормативного запаса. Фактический запас жидкого топлива — свыше 9 тысяч тонн или 67% от нормативного», — говорится в сообщении.

Отставание при подготовке объектов ЖКХ есть в городах Зима и Усолье-Сибирское, а также в Братском и Казачинско-Ленском районах. Министерство рекомендовало руководителям территорий ускорить темпы работ.

Напомним, что порядка 3,77 млрд рублей предполагается потратить на подготовку к отопительному сезону 2017−2018 годов в Иркутской области. Часть средств будет направлена на проведение работ в жилом фонде, на тепловых и электрических сетях, отметила первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Наталья Сдобнова на пресс-конференции 23 мая.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Великое озеро Великой страны: новый проект по сохранению Байкала подготовили в Приангарье
Новый асфальт начали укладывать на Глазковском мосту в Иркутске
Граждане минимум 18 стран пострадали при теракте в Барселоне
Росстат назвал размер средней зарплаты в России
В Испании произошел второй за день теракт
МИД РФ вызвал послов из стран, одобривших решение по Собибору
Истребители РФ за неделю 8 раз перехватили самолеты-разведчики
ЦБ начнет выпуск полимерных денег
Оценка событий в Вирджинии рассорила Трампа с главами корпораций
Спорт
Кража литовская: «Краснодар» победил «Црвену Звезду» в ЛЕ «Быки» одержали домашнюю победу, хотя в ходе второго тайма литовские арбитры не увидели, как мяч пересек линию ворот гостей после удара экс-игрока «Црвены Звезды» Ристича
Авто
Сотрудник ГИБДД заставил водителя автобуса 15 минут жать на тормоза Мужчина намерен подать жалобу в прокуратуру и МВД, чтобы ситуацию взяли на контроль
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли До этого 25-летний Андрей Удалов два года проработал в составе труппы Театра им. Вахтангова и снялся в нескольких небольших ролях
Недвижимость
Москвичам предложат переехать в «казенное» жилье
Продлен арест подозреваемых в хищениях на стройке резиденции Путина
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Как правильно хранить вещи в квартире
Леди
СМИ: у Абрамовича роман с Пересильд Как рассказали прессе люди из окружения бизнесмена, Роман и Юлия все чаще появляются вместе на светских тусовках.
Дети
Знаменитости, которые пошли по стопам родителей В жизни каждого человека наступает момент, когда ему приходится делать выбор собственного жизненного пути. Но оказывается, для того чтобы найти свое призвание, иногда стоит просто продолжать дело родителей.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь