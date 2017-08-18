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07:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Путин поручил ликвидировать негативные последствия работы БЦБК в Приангарье до 2020 года

Доклад правительству РФ необходимо представить до 1 декабря.

Источник: IrkutskMedia.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Кроме этого, Кабмину нужно определить единственного исполнителя работ по ликвидации деятельности комбината и обеспечить выполнение необходимых для ликвидации мероприятий. О ходе работ необходимо доложить 1 декабря 2017 года, в последующем предполагаются доклады каждые полгода. Поручения президента опубликованы на официальном сайте Кремля, сообщает ИА IrkutskMedia.

«Обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества “Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат”, предусмотрев финансирование этих мероприятий за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, и определить единственного исполнителя работ по ликвидации последствий такого воздействия», — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о продлении срока реализации федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально— экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» и об увеличении объемов ее финансирования.

Помимо этого, президент поручил увеличить фонд оплаты труда государственным инспекторам в области охраны окружающей среды.

Доклады правительству необходимо представить до 1 декабря.

Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и судьбой имущества закрытого предприятия, предложил 26 июня в Иркутске на выездном заседании межфракционной рабочей группы «Байкал» при Госдуме РФ глава Байкальска Василий Темгеневский.

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