Путин поручил ликвидировать негативные последствия работы БЦБК в Приангарье до 2020 года
Доклад правительству РФ необходимо представить до 1 декабря.
Доклад правительству РФ необходимо представить до 1 декабря.
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности Байкальского
«Обеспечить в полном объеме выполнение мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате деятельности открытого акционерного общества “Байкальский
Кроме того, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о продлении срока реализации федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально— экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012−2020 годы» и об увеличении объемов ее финансирования.
Помимо этого, президент поручил увеличить фонд оплаты труда государственным инспекторам в области охраны окружающей среды.
Доклады правительству необходимо представить до 1 декабря.
Напомним, БЦБК закрылся в 2013 году. Сегодня он находится в недвижимом состоянии. Создать государственную управляющую компанию, которая займется решением экологических проблем после закрытия Байкальского