В Челябинске идут работы по деловому центру саммитов ШИС и БРИКС

Главный архитектор ПИ «Арена» Дмитрий Буш, проект которого стал победителем специально организованного международного конкурса, доложил главе региона о проведенных необходимых работах. Специалисты оценили геодезию и геологию земельного участка, сформированного под строительство центра, обсудили вопросы, связанные с прокладкой и переносом инженерных сетей и коммуникаций. Согласно разработанным документам, строительство будет проходить в две очереди. По графику завершение строительства первой очереди запланировано на 4 квартал 2019 года. В январе 2018 года начнутся необходимые подготовительные работы.

Ну улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» уже начато строительство конгресс-холла, который также рассматривается как место проведения мероприятий саммита.

Под строительство общественно-делового центра, который расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс выделен земельный участок площадью 5 гектаров, который находится в муниципальной собственности.