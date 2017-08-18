В Челябинске идут работы по деловому центру саммитов ШИС и БРИКС
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное совещание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, на котором обсуждались вопросы строительства на набережной реки Миасс
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное совещание по подготовке к саммитам ШОС и БРИКС, на котором обсуждались вопросы строительства на набережной реки Миасс
Главный архитектор ПИ «Арена» Дмитрий Буш, проект которого стал победителем специально организованного международного конкурса, доложил главе региона о проведенных необходимых работах. Специалисты оценили геодезию и геологию земельного участка, сформированного под строительство центра, обсудили вопросы, связанные с прокладкой и переносом инженерных сетей и коммуникаций. Согласно разработанным документам, строительство будет проходить в две очереди. По графику завершение строительства первой очереди запланировано на 4 квартал 2019 года. В январе 2018 года начнутся необходимые подготовительные работы.
Ну улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк» уже начато строительство
Под строительство
В настоящее время разрабатывается проект реконструкции набережной, муниципалитет ведет работы по модернизации