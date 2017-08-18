В Башкирии открыты вакансии на должности мировых судей
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Квалификационная коллегия судей Башкортостана объявила об открытии новых вакансий.
УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Квалификационная коллегия судей Башкортостана объявила об открытии новых вакансий.
В частности, требуются мировые судьи в судебный участок по Бижбулякскому району, последний день приема документов — 18 августа; в судебный участок № 7 в Орджоникидзевском районе Уфы, в судебный участок № 2 по Ишимбайскому району и городу Ишимбаю, последний день приема документов — 4 сентября.
Всю необходимую информацию по вопросам подачи заявлений и документов можно найти на официальном сайте ba.vkks.ru Квалификационной коллегии судей РБ.