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07:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открыты вакансии на должности мировых судей

УФА, 18 авг 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Квалификационная коллегия судей Башкортостана объявила об открытии новых вакансий.

В частности, требуются мировые судьи в судебный участок по Бижбулякскому району, последний день приема документов — 18 августа; в судебный участок № 7 в Орджоникидзевском районе Уфы, в судебный участок № 2 по Ишимбайскому району и городу Ишимбаю, последний день приема документов — 4 сентября.

Всю необходимую информацию по вопросам подачи заявлений и документов можно найти на официальном сайте ba.vkks.ru Квалификационной коллегии судей РБ.

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