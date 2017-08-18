В Госдуме предложили обязать уволенных чиновников отчитываться о расходах

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Контроль после увольнения

В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатываются поправки в законодательство, которые позволят контролировать расходы чиновников после их увольнения с государственной и муниципальной службы. Об этом РБК рассказал глава комитета, член фракции «Единой России» Василий Пискарев. Речь идет о поправках в закон о противодействии коррупции, они могут быть внесены в осеннюю сессию, сказал депутат.



«Мы намерены разработать и внести поправки, которые обяжут госслужащих предоставлять информацию о своих расходах не только пока они занимают свои должности, но и в течение нескольких лет после увольнения», — сказал он. Срок, в течение которого экс-чиновники после увольнения должны будут отчитываться о тратах, пока обсуждается.

«Есть все основания полагать, что среди чиновников могут быть те, кто скрывает свои реальные доходы, находясь на госслужбе, и начинает ими пользоваться после увольнения, полагая, что это останется без контроля со стороны общества и правоохранителей», — объяснил необходимость внесения поправок Пискарев.

«По закону если расходы [чиновника] превышают доходы, то имущество обращается в доход государства», — напомнил Пискарев.



Пока законопроект не готов, уточнил парламентарий. Инициатива обсуждается на уровне экспертных комиссий при комитете по безопасности. Аналогичные инициативы прорабатываются и в ведомствах, «отвечающих за антикоррупционную политику», но не уточнил в каких. «Нам не важно, кто первым внесет инициативу. Важно, чтобы она была качественно проработана и способствовала максимально эффективной профилактике коррупции», — добавил он. ​Перед внесением законопроект будет вынесен на рассмотрение экспертного совета фракции «Единой России». Возможно еще и общественное обсуждение, добавил Пискарев.



Источник РБК, близкий к руководству единороссов, знает, что Пискарев озвучивал эту инициативу в ходе встречи партийцев с лидером «Единой России» — премьером Дмитрием Медведевым в начале июля и она нашла понимание.

Как в Госдуме с коррупцией борются

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В комитете по безопасности и противодействию коррупции находится на рассмотрении еще ряд антикоррупционных инициатив. Так, зампред комитета Анатолий Выборный («Единая Россия») в конце июля внес поправки в Уголовный кодекс, предлагающие ужесточить наказание за дачу и получение взятки до четырех лет лишения свободы (вместо двух и трех лет, как сейчас), а также вводящие понятие неимущественной взятки. Этим законопроектом устанавливается наказание за злоупотребление полномочиями в виде лишения свободы сроком до трех лет для третейских судей. Законопроект уже одобрили в Верховном суде и во фракции «Единой России», уточнял Выборный.

Также поправки в закон «О противодействии коррупции» в Госдуму в августе внесло госсобрание республики Мордовия. В регионе предложили увольнять чиновников за наличие у членов их семей вкладов в иностранных банках. Василий Пискарев подчеркнул, что эту инициативу будут детально изучать, «потому что важно не допустить дублирования уже имеющихся в законодательстве норм».

Коммунисты против

В минувшую сессию Госдумы депутаты отклонили сразу несколько поправок в закон о противодействии коррупции, внесенных членом фракции КПРФ Валерием Рашкиным.

Так, в Госдуме и правительстве сочли антиконституционной инициативу коммуниста, запрещающую детям чиновников, парламентариев и сотрудников госкорпораций учиться в иностранных школах и вузах.

А в январе нижняя палата отклонила законопроект Рашкина, который предполагал​ запрет российским госслужащим и депутатам иметь недвижимость за пределами страны.

Депутаты сочли действующие нормы закона «О противодействии коррупции» достаточными, чтобы доказать и наказать чиновника, если выяснится, что он живет не по средствам, поясняли тогда РБК в комитете по безопасности и противодействию коррупции.

Новую инициативу своих коллег по парламенту из «Единой России», которые хотят контролировать расходы уволенных чиновников, Рашкин не поддерживает. По его словам, в ней нет смысла, поскольку сейчас отсутствует контроль за доходами и действующих чиновников, причем речь идет прежде всего о высокопставленных госслужащих. «Единороссы заблокировали инициированное мной и моими коллегами по фракции КПРФ парламентское расследование о собственности Медведева», — напомнил он РБК. По мнению Рашкина, без реального парламентского контроля действенная борьба с коррупцией не возможна.

Коммунисты требовали от Госдумы проверить расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), изложенные в фильме «Он вам не Димон». В расследовании говорилось о том, что фонды, которые, как утверждают в ФБК, связаны с Медведевым, владеют имуществом на общую сумму в 70 млрд руб. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял тогда, что фильм ФБК «распространяет лживую информацию», Медведев назвал сведения Фонда «компотом».

Инициатива единороссов о введении обязательного декларирования расходов для уволенных чиновников — здравая и соответствующая мировой практике, но вопрос в правоприменении, заявил РБК замдиректора российского представительства антикоррупционного центра Transparency International Илья Шуманов.

«Пока сложно прогнозировать, как этот законопроект будет реально работать. Нужно будет понять, насколько это загрузит систему декларирования, как будет осуществляться контроль уже не за публичным должностным лицом, а за обычным человеком, поскольку это довольно затруднительно», — сказал эксперт. Контролировать придется сотни тысяч человек, поскольку законодатели наверняка распространят это требование на абсолютно всех госслужащих, уточняет Шуманов. По данным Росстата, в 2016 году в федеральных государственных органах работали 1,4 млн человек, а в госорганах, органах мес​тного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований — 2,1 млн человек.