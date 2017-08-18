В Приморье вождению вертолета Ка-52 учат иностранных военных

В Приморье в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина завершилось практическое обучение инженерно-технического состава группы иностранных военных специалистов в рамках выполнения обязательств по первому экспортному контракту — по управлению разведывательно-ударным вертолетом Ка-52 «Аллигатор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Первый поток иностранных военных специалистов прибыл на предприятие 1 июня текущего года. Обучение в авиационном учебном центре предприятия проходили 24 инженерно-технических специалиста и 10 летчиков. Обучение проводилось с привлечением инженерно-технических специалистов авиакомпании, а также летчиков-испытателей предприятия и АО «Камов» в качестве инструкторов. Учащиеся получили как теоретические знания, так и практические навыки.

«Обучение военных специалистов инозаказчика является одним из ключевых направлений сотрудничества. Ведь мы передаем нашим партнерам не только технику, но и все необходимые компетенции для ее грамотной эксплуатации. В руках летчиков и инженеров, обученных специалистами “Вертолетов России”, вертолет Ка-52 сможет в полной мере раскрыть заложенный в него потенциал и демонстрировать высочайшие летно-технические характеристики», — подчеркнул заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» Владислав Савельев.