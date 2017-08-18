В Приморье вождению вертолета Ка-52 учат иностранных военных
Учебу на управление «Аллигаторами» почти окончили «студенты» первого потока.
Учебу на управление «Аллигаторами» почти окончили «студенты» первого потока.
В Приморье в Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина завершилось практическое обучение
Первый поток иностранных военных специалистов прибыл на предприятие 1 июня текущего года. Обучение в авиационном учебном центре предприятия проходили 24
«Обучение военных специалистов инозаказчика является одним из ключевых направлений сотрудничества. Ведь мы передаем нашим партнерам не только технику, но и все необходимые компетенции для ее грамотной эксплуатации. В руках летчиков и инженеров, обученных специалистами “Вертолетов России”, вертолет Ка-52 сможет в полной мере раскрыть заложенный в него потенциал и демонстрировать высочайшие
Занятия для летного состава первой партии иностранных специалистов еще продолжаются, их завершение планируется на сентябрь этого года. Всего же в течение года в рамках трех потоков в специализированном центре предприятия пройдут обучение около 30 иностранных летчиков и более 70