Свердловский облсуд решает судьбу мэра Богдановича
Свердловский областной суд сегодня в 11:00 начнет очередное заседание по делу о политическом кризисе в Богдановиче.
Свердловский областной суд сегодня в 11:00 начнет очередное заседание по делу о политическом кризисе в Богдановиче.
Причиной объявленного накануне перерыва стало желание нового градоначальника Владимира Голованова изучить материалы дела.
Напомним, прежний глава Владимир Москвин обратился в суд с требованием признать незаконными поправки к положению о конкурсе по выборам городского главы.
По его мнению, местные депутаты вопреки закону поменяли условия выборов, в итоге власть получил Голованов.
Отметим, что областные власти и прокуратура в конфликте открыто поддерживают Москвина.