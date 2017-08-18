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08:22 (мск), источник: ЕАН

Свердловский облсуд решает судьбу мэра Богдановича

Свердловский областной суд сегодня в 11:00 начнет очередное заседание по делу о политическом кризисе в Богдановиче.

Причиной объявленного накануне перерыва стало желание нового градоначальника Владимира Голованова изучить материалы дела.

Напомним, прежний глава Владимир Москвин обратился в суд с требованием признать незаконными поправки к положению о конкурсе по выборам городского главы.

По его мнению, местные депутаты вопреки закону поменяли условия выборов, в итоге власть получил Голованов.

Отметим, что областные власти и прокуратура в конфликте открыто поддерживают Москвина.

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