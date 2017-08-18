Назарбаев: Казахстан категорически осуждает варварское нападение в Испании
Президент РК соболезнует Королю Испании в связи с кровавым терактом.
Президент РК соболезнует Королю Испании в связи с кровавым терактом.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Королю Испании Фелипе VI в связи с террористическим актом в Барселоне, сообщает
Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о гибели большого количества людей в результате террористического акта.
«Казахстан категорически осуждает варварское нападение, направленное против мира и безопасности и поддерживает расширение глобального сотрудничества в борьбе с терроризмом», — говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Королю Испании Фелипе VI, семьям и близким погибших, всему испанскому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как мы сообщали ранее, фургон совершил наезд на людей в районе улицы Рамбла в центре Барселоны. Злоумышленник проехал по улице более 530 метров. В настоящий момент преступник задержан.
Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек в результате теракта. Число госпитализированных и раненых исчисляется десятками. По информации некоторых СМИ, их более 90.