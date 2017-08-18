Валерия Сухих наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указ об этом подписал президент Владимир Путин 17 августа.
Как указано в документе, господин Сухих награжден за большой вклад в укрепление российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.