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11:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией.

21 августа глава международной организации вручит руководству республики сертификат о включении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск. Торжественная церемония пройдет в Казани, в КРК «Пирамида», в 19.00.

Успенский собор — это третий объект Татарстана, включенный в список ЮНЕСКО. Первым стал Казанский Кремль, на территории которого рядом возведены православный собор и мусульманская мечеть, как демонстрация успешной этнорелигиозной политики в регионе. Второй — древний город Болгар, где официально был принят ислам.

9 июля этого года эксперты ЮНЕСКО решением 41-й сессии, проходившей в польском городе Краков, признали свияжские святыни объектами всемирного культурного наследия. Номинационное досье «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск» было представлено в Комитет ЮНЕСКО в начале прошлого года. Масштабные восстановительные и реставрационные работы на острове-граде, в том числе в Успенском монастыре, и подготовка номинационного досье были проведены при содействии республиканского фонда «Возрождение» под руководством Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева. Поддержку номинации также выразили постоянные представители стран-членов Комитета всемирного наследия: Ливана, Зимбабве, Казахстана, Финляндии, Турции и других стран.

В рамках своего визита, который продлится до 23 августа, Ирина Бокова посетит в Свияжске музей гражданской войны, информационно-образовательный центр К (П)ФУ, а также Никольскую церковь и Успенский собор. Побывает гостья и в обсерватории имени В. Энгельгардта, и в Болгаре. В столице республики Ирина Бокова ознакомится с ходом воссоздания Собора Казанской иконы Божией матери.

Напомним, работа по включению комплекса Свияжской исторической городской застройки в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО начата еще в 1998 году.

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В феврале 2012 года в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО была подана заявка номинации «Свияжский историко-архитектурный и ландшафтный комплекс». По представленному материалу оценка не была положительной. Основной причиной послужил неоспоримый аргумент о том, что в современных границах Свияжск существует только с 20-го века, незначительный период для признания атрибутов универсальности объекта.

В августе 2014 года на острове-граде Свияжск проходила Консультативная миссия ИКОМОС. Исследование основных культурных достоинств острова привело к выводу, что внимание необходимо сосредоточить на Успенском соборе, настенные росписи которого могут служить выдающимся свидетельством уникальности и феномена этого храма.

Целостность Успенского собора также подтверждена тем фактом, что в ее границах сохранились (более или менее нетронутые или частично отреставрированные) монастырские здания, что делает возможным представить первоначальный облик ансамбля, а также направления и результаты его эволюции.

Рекомендации и требования миссии были учтены при подготовке материалов по номинируемому объекту, проведению строительных и реставрационных работ на острове.

В 2015 году была подана новая заявка — номинационное досье «Успенский собор острова-града Свияжска». В августе 2016 года выполнялась Миссия ИКОМОС по технической оценке объекта, проведенная профессором Мэри Аспра Вардаваки (Греция).

26 ноября 2016 года состоялось рассмотрение номинации на панели ИКОМОС в Париже, где даны рекомендации уже по расширению номинации и досье стало называться «Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска». Материалы были доработаны и направлены экспертам ИКОМОС. Ими признано, что комплекс Успенского монастыря свидетельствует о значительном взаимовлиянии человеческих ценностей в значимый период времени, в определенном культурном пространстве, в архитектуре, монументальном искусстве, планировке городов и создании ландшафтов. Все атрибуты универсальной ценности объекта были подтверждены и обоснованы.

На краковской 41-й сессии Комитета всемирного наследия международные эксперты дали высокую оценку подготовленной номинации: 17 стран — рекордное количество для сессии — выступили в поддержку, единодушно назвав блестящим номинационное досье по Успенскому монастырю, поддержали значимость и всемирную универсальную значимость Собора и монастыря, уникальность Свияжска как охранной зоны памятника всемирного культурного наследия.

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