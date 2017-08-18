Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией.
(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова приедет в столицу Татарстана с исторической миссией.
21 августа глава международной организации вручит руководству республики сертификат о включении в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенского собора и монастыря
Успенский собор — это третий объект Татарстана, включенный в список ЮНЕСКО. Первым стал Казанский Кремль, на территории которого рядом возведены православный собор и мусульманская мечеть, как демонстрация успешной этнорелигиозной политики в регионе. Второй — древний город Болгар, где официально был принят ислам.
9 июля этого года эксперты ЮНЕСКО решением 41-й сессии, проходившей в польском городе Краков, признали свияжские святыни объектами всемирного культурного наследия. Номинационное досье «Успенский собор и монастырь
В рамках своего визита, который продлится до 23 августа, Ирина Бокова посетит в Свияжске музей гражданской войны,
Напомним, работа по включению комплекса Свияжской исторической городской застройки в предварительный Список всемирного наследия ЮНЕСКО начата еще в 1998 году.
В феврале 2012 года в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО была подана заявка номинации «Свияжский
В августе 2014 года на
Целостность Успенского собора также подтверждена тем фактом, что в ее границах сохранились (более или менее нетронутые или частично отреставрированные) монастырские здания, что делает возможным представить первоначальный облик ансамбля, а также направления и результаты его эволюции.
Рекомендации и требования миссии были учтены при подготовке материалов по номинируемому объекту, проведению строительных и реставрационных работ на острове.
В 2015 году была подана новая заявка — номинационное досье «Успенский собор
26 ноября 2016 года состоялось рассмотрение номинации на панели ИКОМОС в Париже, где даны рекомендации уже по расширению номинации и досье стало называться «Успенский собор и монастырь
На краковской 41-й сессии Комитета всемирного наследия международные эксперты дали высокую оценку подготовленной номинации: 17 стран — рекордное количество для сессии — выступили в поддержку, единодушно назвав блестящим номинационное досье по Успенскому монастырю, поддержали значимость и всемирную универсальную значимость Собора и монастыря, уникальность Свияжска как охранной зоны памятника всемирного культурного наследия.