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09:27 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко посетит хозяйства в Могилевской и Витебской областях, ознакомится с ходом уборочной

18 августа, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Могилевскую и Витебскую области, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Глава государства на полях ОАО «Александрийское» и ОАО «Птицефабрика Оршанская» ознакомится с технологическими возможностями нового зерноуборочного комбайна «ПАЛЕССЕ GS16», технологическими процессами уборки озимой пшеницы и ржи.

Главе государства доложат о выполнении поручений по организации уборки урожая в Беларуси в целом, а также отдельно в Могилевской и Витебской областях, технологических особенностях возделывания озимой гибридной ржи и преимуществах данной культуры.

Речь также пойдет о выполнении поручений Президента по созданию современных высокопроизводительных уборочных комбайнов.

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