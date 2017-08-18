Лукашенко посетит хозяйства в Могилевской и Витебской областях, ознакомится с ходом уборочной

Глава государства на полях ОАО «Александрийское» и ОАО «Птицефабрика Оршанская» ознакомится с технологическими возможностями нового зерноуборочного комбайна «ПАЛЕССЕ GS16», технологическими процессами уборки озимой пшеницы и ржи.
Главе государства доложат о выполнении поручений по организации уборки урожая в Беларуси в целом, а также отдельно в Могилевской и Витебской областях, технологических особенностях возделывания озимой гибридной ржи и преимуществах данной культуры.
Речь также пойдет о выполнении поручений Президента по созданию современных высокопроизводительных уборочных комбайнов.