Жителей Уфы просят оценить работу Ирека Ялалова
Администрация проводит
Администрация проводит
Жители Уфы смогут оценить работу городской администрации в
— Мы создали голосование в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в самых разных сферах — содержание дорог, ЖКХ и обслуживание транспорта. Для участия в опросе нужно перейти на сайт «Открытой республики», — гласит послание на сайте городской администрации.
Голосование продлится до 31 декабря. Чуть позже станут известны и его результаты.