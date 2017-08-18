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09:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Жителей Уфы просят оценить работу Ирека Ялалова

Администрация проводит интернет-опрос.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

Жители Уфы смогут оценить работу городской администрации в интернет-опросе, который проводится на портале «Открытая республика».

— Мы создали голосование в целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в самых разных сферах — содержание дорог, ЖКХ и обслуживание транспорта. Для участия в опросе нужно перейти на сайт «Открытой республики», — гласит послание на сайте городской администрации.

Голосование продлится до 31 декабря. Чуть позже станут известны и его результаты.

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