Додон не подписывает закон о талонах на питание

Источник: Noi.md

В распоряжении репортеров Deschide.MD оказался подтверждающий документ.

Глава государства мотивирует свое решение «задачами, несвойственными для объекта законодательного акта».

«В то же время закон предусматривает условия, не относящиеся к коммерческим отношениям предприятий общественного питания, поскольку им придется предоставлять потребителю товары авансом, товары, за которые, впрочем, уплачиваются налоги, а их стоимость возмещается оператором гораздо позже. Такая ситуация создает риски снижения активности хозяйствующего субъекта из-за иммобилизации его финансовых источников», указано в документе.

Президент также отмечает, что введение талонов на питание создает предпосылки для уклонения от уплаты налогов. Поэтому Игорь Додон рекомендует предоставлять эту услугу с помощью банковских карт или продовольственных карточек.

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Парламент проголосовал законопроект о введении талонов на питание в окончательном чтении 20 июля. Инициатива была поддержана голосами 54-х депутатов.

После голосования в первом чтении оппозиционные партии и Министерство труда, социальной защиты и семьи выступили с рядом возражений по этой инициативе.

Министерство труда обратило внимание на тот факт, что «предоставление работодателями талонов на питание является факультативным, а в случае использования других механизмов, уже существующих в национальном законодательстве, является альтернативным» и носит неоднозначный характер. Проект, как подчеркнул цитируемый источник, должен быть составлен таким образом, чтобы механизмы были ясными и указывались условия для факультативного и альтернативного предоставления талонов на питание.

Что касается ежегодной индексации номинальной стоимости талонов на питание пропорционально уровню инфляции, установленному в предыдущем году, специалисты министерства считают это положение неясным, двусмысленным и не обеспечивающим соблюдение принципа предсказуемости правовых норм.

Еще один момент, на который обращает внимание Министерство труда, — это количество талонов на питание, предоставляемых сотруднику в течение одного месяца. Согласно законопроекту, оно должно быть равным количеству дней, фактически отработанных сотрудником в течение предыдущего месяца. Министерство обращает внимание на тот факт, что пособие в виде талонов на питание должно предшествовать выплате заработной платы, а не выплачиваться после фактически отработанных дней.

Министерство труда выразило недовольство сужением спектра юридических лиц, способных осуществлять деятельность по выдаче и возмещению стоимости талонов на питание. Согласно законопроекту, эта прерогатива распространяется только на акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью.