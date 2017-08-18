Додон не подписывает закон о талонах на питание
Президент Игорь Додон отказался промульгировать Закон о талонах на питание, предложенный спикером парламента Андрианом Канду.
Президент Игорь Додон отказался промульгировать Закон о талонах на питание, предложенный спикером парламента Андрианом Канду.
В распоряжении репортеров Deschide.MD оказался подтверждающий документ.
Глава государства мотивирует свое решение «задачами, несвойственными для объекта законодательного акта».
«В то же время закон предусматривает условия, не относящиеся к коммерческим отношениям предприятий общественного питания, поскольку им придется предоставлять потребителю товары авансом, товары, за которые, впрочем, уплачиваются налоги, а их стоимость возмещается оператором гораздо позже. Такая ситуация создает риски снижения активности хозяйствующего субъекта
Президент также отмечает, что введение талонов на питание создает предпосылки для уклонения от уплаты налогов. Поэтому Игорь Додон рекомендует предоставлять эту услугу с помощью банковских карт или продовольственных карточек.
Парламент проголосовал законопроект о введении талонов на питание в окончательном чтении 20 июля. Инициатива была поддержана голосами 54-х депутатов.
После голосования в первом чтении оппозиционные партии и Министерство труда, социальной защиты и семьи выступили с рядом возражений по этой инициативе.
Министерство труда обратило внимание на тот факт, что «предоставление работодателями талонов на питание является факультативным, а в случае использования других механизмов, уже существующих в национальном законодательстве, является альтернативным» и носит неоднозначный характер. Проект, как подчеркнул цитируемый источник, должен быть составлен таким образом, чтобы механизмы были ясными и указывались условия для факультативного и альтернативного предоставления талонов на питание.
Что касается ежегодной индексации номинальной стоимости талонов на питание пропорционально уровню инфляции, установленному в предыдущем году, специалисты министерства считают это положение неясным, двусмысленным и не обеспечивающим соблюдение принципа предсказуемости правовых норм.
Еще один момент, на который обращает внимание Министерство труда, — это количество талонов на питание, предоставляемых сотруднику в течение одного месяца. Согласно законопроекту, оно должно быть равным количеству дней, фактически отработанных сотрудником в течение предыдущего месяца. Министерство обращает внимание на тот факт, что пособие в виде талонов на питание должно предшествовать выплате заработной платы, а не выплачиваться после фактически отработанных дней.
Министерство труда выразило недовольство сужением спектра юридических лиц, способных осуществлять деятельность по выдаче и возмещению стоимости талонов на питание. Согласно законопроекту, эта прерогатива распространяется только на акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью.