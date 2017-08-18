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09:46 (мск), источник: Actualitati.md

Игорь Додон выразил соболезнования близким погибших в связи с терактом в Барселоне

Президент Республики Молдова Игорь Додон выразил соболезнования всему испанскому народу, родным погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

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— С глубоким сожалением узнал о трагедии, произошедшей в Барселоне, в результате которой, по последним данным, погибли 13 человек и более 100 получили травмы.

От имени народа Республики Молдова и от себя лично выражаю соболезнования и передаю слова сострадания всему испанскому народу, родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Категорически осуждаю этот бесчеловечный теракт и выражаю солидарность с властями Испании и всеми государствами мира в борьбе с этой страшной угрозой, — сообщил глава государства.

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